Ученые университета Пирогова назвали мед обычным сахаром без лечебных свойств

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что мед не обладает лечебными свойствами. Эксперт назвал продукт обычным источником быстрых углеводов.
башкирский мед
©Радий Хабиров/ВК

Доцент кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин опроверг лечебные свойства меда. Врач заявил, что организм воспринимает продукт как обычный сахар, а при нагревании в нем образуются канцерогены.

Почему Андрей Кондрахин считает мед бесполезным для иммунитета

Андрей Кондрахин утверждает, что рассматривать мед как лекарство — ошибка. С медицинской точки зрения это набор быстрых углеводов. Организм перерабатывает их исключительно в энергию, аналогично рафинированному сахару.

Природа заложила в нектар функцию питания для выживания насекомых зимой, а не терапевтические свойства для человека. Миф о пользе возник исторически: раньше мед был единственным доступным источником сладкого, поэтому люди наделяли его особыми качествами.

Чем опасен горячий чай с медом: канцерогены вместо витаминов

Фармаколог предупреждает о вреде термической обработки продукта. При нагревании выше 40 градусов витамины в меде разрушаются. Вместо них образуются канцерогены — вещества, которые повышают риск развития злокачественных опухолей. Добавлять мед в горячий чай или молоко небезопасно для здоровья.

Безопасная доза меда при диабете и аллергии

Врачи рекомендуют ограничить потребление меда двумя столовыми ложками в сутки. Есть его следует вприкуску, не смешивая с горячими напитками.

Людям с сахарным диабетом и аллергией стоит исключить или минимизировать продукт в рационе. Для них высокая концентрация сахаров и биологически активных веществ несет прямую угрозу.

Экспорт башкирского меда в Сербию и проблемы с качеством

Заявление московского ученого прозвучало на фоне роста экспорта башкирского меда. В конце 2025 года республика отправила в Сербию партию весом более 40 тонн. Европейские партнеры продолжают закупать продукт как деликатес.

При этом на внутреннем рынке сохраняется проблема качества. Исследования Роскачества показали, что до 80% меда на прилавках — фальсификат или сахарный сироп, не соответствующий ГОСТу. Покупатели рискуют приобрести подделку, которая не имеет отношения даже к тем свойствам, которые описывает Андрей Кондрахин.

