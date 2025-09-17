0
13 часов
Здоровье

Ученые нашли способ есть сладкое почти без последствий

Британские ученые выяснили, что чай из малиновых листьев помогает есть сладкое и не страдать от скачков сахара. Напиток сдерживает рост глюкозы в крови почти наполовину.
плоды малины
По данным журнала Nutrients, у любителей сладкого появился новый союзник в борьбе за здоровье — обычный чай из листьев малины. Исследователи из Университета Рединга в Британии выяснили, что этот напиток способен заметно сгладить сахарные пики после употребления десертов.

Эксперимент провели на 22 здоровых добровольцах. Когда они запивали порцию столового сахара (сахарозы) малиновым чаем, уровень глюкозы в их крови через 15 минут был на четверть ниже, а через полчаса — почти на 44% ниже, чем без чая. Реакция инсулина также оказалась более плавной.

Вся магия оказалась в полифенолах, особенно в эллаговой кислоте, которой богаты малиновые листья. Эти вещества замедляют ферменты, расщепляющие сахар. В итоге углеводы не врываются в кровь лавиной, а усваиваются постепенно и без стресса для организма.

Правда, есть нюанс: это работает только со сложными сахарами, вроде сахарозы в пирожных или конфетах. Против чистой глюкозы напиток оказался бессилен.

Ученые подчеркивают, что это первое клиническое доказательство такого эффекта. Теперь они планируют проверить, поможет ли малиновый чай людям с преддиабетом и диабетом второго типа, для которых контроль сахара — жизненная необходимость.

Кстати, для максимальной пользы важен способ приготовления. Как отмечают авторы работы, самая высокая концентрация полезных веществ в настое достигается ровно за пять минут заваривания — дольше держать листья в кипятке нет смысла.

В ходе химического анализа исследователи подсчитали, что в 10 граммах заваренных листьев содержится 37 различных полифенольных соединений. Основную их часть составляют эллаготанины — мощные антиоксиданты, отвечающие за тот самый эффект.

