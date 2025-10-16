Туристы из Башкирии вернулись из тропиков с малярией и денге

Отпускники из Башкирии привезли из тропиков не только загар, но и малярию с денге. Врачи зафиксировали завозные случаи, но уверяют, что всё под контролем.

В 2024 году в республике выявили завозные случаи лихорадки денге и малярии. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача филиала ГБУЗ РКИБ КДИЦ села Зубово Ленара Шарифуллина.

Какие инфекции привозят туристы

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое передаётся через укусы комаров. Болезнь сопровождается резким повышением температуры, болями в мышцах и суставах, характерной сыпью. Чаще всего денге встречается в Таиланде, Индонезии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Индии, а также в странах Африки и Латинской Америки.

Малярия также передаётся через укусы насекомых и характеризуется периодическими приступами лихорадки, анемией и увеличением внутренних органов. Высокий риск заражения существует в странах Центральной Африки, Индии, Камеруне и Конго.

Ситуация под контролем?

Врач-инфекционист отметила, что завозные болезни не получают широкого распространения в республике, так как оперативно выявляются и подбирается подходящее лечение. Ситуация постоянно контролируется Роспотребнадзором, поэтому остаётся управляемой.

Если у туриста после отпуска появляются первые признаки заболевания, врачи с учётом эпидемиологической ситуации в стране пребывания назначают обследование. Лабораторная база республики позволяет исследовать материал на всевозможные завозные инфекции.

Как защититься

Чтобы минимизировать риски заражения в путешествии, нужно носить закрытую одежду, особенно вечером и ночью, когда активны кровососущие насекомые. Важно использовать репелленты, тщательно обрабатывая открытые участки тела. В помещениях помогут москитные сетки на окнах и дверях, а также фумигаторы для борьбы с насекомыми.