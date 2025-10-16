0
6 часов
Здоровье

Туристы из Башкирии вернулись из тропиков с малярией и денге

Отпускники из Башкирии привезли из тропиков не только загар, но и малярию с денге. Врачи зафиксировали завозные случаи, но уверяют, что всё под контролем.
В 2024 году в республике выявили завозные случаи лихорадки денге и малярии. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача филиала ГБУЗ РКИБ КДИЦ села Зубово Ленара Шарифуллина.

Содержание
  1. Какие инфекции привозят туристы
  2. Ситуация под контролем?
  3. Как защититься

Какие инфекции привозят туристы

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое передаётся через укусы комаров. Болезнь сопровождается резким повышением температуры, болями в мышцах и суставах, характерной сыпью. Чаще всего денге встречается в Таиланде, Индонезии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Индии, а также в странах Африки и Латинской Америки.

Малярия также передаётся через укусы насекомых и характеризуется периодическими приступами лихорадки, анемией и увеличением внутренних органов. Высокий риск заражения существует в странах Центральной Африки, Индии, Камеруне и Конго.

Ситуация под контролем?

Врач-инфекционист отметила, что завозные болезни не получают широкого распространения в республике, так как оперативно выявляются и подбирается подходящее лечение. Ситуация постоянно контролируется Роспотребнадзором, поэтому остаётся управляемой.

Если у туриста после отпуска появляются первые признаки заболевания, врачи с учётом эпидемиологической ситуации в стране пребывания назначают обследование. Лабораторная база республики позволяет исследовать материал на всевозможные завозные инфекции.

Как защититься

Чтобы минимизировать риски заражения в путешествии, нужно носить закрытую одежду, особенно вечером и ночью, когда активны кровососущие насекомые. Важно использовать репелленты, тщательно обрабатывая открытые участки тела. В помещениях помогут москитные сетки на окнах и дверях, а также фумигаторы для борьбы с насекомыми.

Ранее, в октябре 2025 года, туристы из России привезли из «бархатного сезона» вирус Коксаки, очаги которого были выявлены в нескольких регионах, включая Уфу. Это подтверждает тенденцию роста завозных инфекций в осенний период после массовых отпусков.

