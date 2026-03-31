«Цикада» не добралась до России: эпидемиолог из Башкирии оценил угрозу нового штамма COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии прокомментировал распространение коронавируса BA.3.2, известного как «Цикада». По его словам, оснований для тревоги нет — в России этот подвид пока не выявлен.
Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов дал оценку ситуации с новым вариантом коронавируса BA.3.2, который в медийном пространстве получил название «Цикада». Комментарий был опубликован на официальных ресурсах ведомства.

По словам Мухаметзянова, название отражает поведение вируса: подобно одноимённому насекомому, он долго не проявляет себя, а затем возникает неожиданно. BA.3.2 относится к линии «Омикрона», однако содержит мутации в S-белке, которые помогают ему эффективнее преодолевать иммунный барьер организма.

За рубежом «Цикада» уже распространяется: в Германии и Нидерландах на неё приходится до трети всех новых заражений. Всемирная организация здравоохранения внесла BA.3.2 в перечень вариантов под наблюдением.

При этом Мухаметзянов подчеркнул: данных о более тяжёлом течении заболевания при заражении «Цикадой» нет. Клиническая картина соответствует типичному течению «Омикрона».

Роспотребнадзор сообщает: в России BA.3.2 не обнаружен. Девяносто девять процентов случаев COVID-19 в стране приходятся на линию XFG — «Стратус».

«Ситуация находится под контролем. Расслабляться рано, однако повода для паники нет», — заявил эпидемиолог, призвав граждан ответственно относиться к профилактике.

«Цикаду» уже выявили более чем в 20 странах мира. Как пояснили в Роспотребнадзоре, интерес к ней объясняется значительными генетическими отличиями от других недавних линий и выраженными изменениями в спайковом белке. Впервые на территории США BA.3.2 был обнаружен в июне 2025 года у человека, прибывшего из Нидерландов.

До появления «Цикады» в России доминировал XFG («Стратус»). Согласно данным на 9 февраля 2026 года, на него приходилось 99% новых случаев COVID-19 по стране. Первое заражение XFG на территории России зарегистрировали 24 апреля 2025 года.

На 11-й неделе 2026 года (9–15 марта) в стране зарегистрировали 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. В связи с продолжающимся сезоном респираторных инфекций Роспотребнадзор напомнил гражданам о базовых мерах профилактики.

Академик РАН Геннадий Онищенко отметил специфику новых подвидов «Омикрона»: их могут передавать носители без видимых симптомов.

