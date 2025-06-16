Тропический вирус атакует башкирских туристов: пятеро подхватили Денге

Управление Роспотребнадзора по Башкирии зафиксировало тревожную тенденцию роста завозных случаев лихорадки Денге среди местных туристов. За 2024 год в республике лабораторно подтвердили пять эпизодов заражения опасным вирусом, что превысило показатели предыдущих лет.

Первую жертву тропической инфекции выявили уже в январе — житель села Акбердино подцепил вирус на тайском Пхукете. Следом заболели четверо уфимцев, привезших заразу из Индонезии, ОАЭ, Египта и снова из Таиланда. Среди пострадавших оказался даже ребенок.

Все диагнозы верифицировали специалисты Республиканской клинической инфекционной больницы. Медики отмечают, что местные комары не переносят вирус Денге — заражение происходило исключительно в эндемичных регионах во время отпуска.

Показатели заболеваемости в Башкирии пока остаются ниже общероссийских на 36,8% и уступают средним по ПФО на четверть. Однако рост числа случаев с одного в 2022-м до пяти в прошлом году заставляет медиков бить тревогу.

Лихорадка Денге передается через укусы комаров рода Aedes и сопровождается высокой температурой, болями в суставах, сыпью. В тяжелых случаях развивается геморрагический синдром с кровотечениями, который может оказаться смертельным.

Какие меры профилактики рекомендуют врачи для путешествующих в тропические страны

Медики разработали комплексную систему защиты для туристов, отправляющихся в тропические регионы, где риск заражения опасными инфекциями значительно выше. Эффективная профилактика требует заблаговременной подготовки и строгого соблюдения мер безопасности во время поездки.

Подготовка к поездке

Медицинская консультация должна состояться за 3-4 недели до отъезда для оценки состояния здоровья и определения необходимых прививок. Врачи подчеркивают важность этого срока, поскольку многие вакцины требуют времени для формирования иммунитета.

Вакцинация является ключевым элементом защиты. При въезде в большинство стран Азии, Африки и Южной Америки рекомендуют прививки от гепатитов А и В, брюшного тифа, желтой лихорадки. Для путешествующих в страны «менингитного пояса» Африки необходима вакцинация от менингококковой инфекции. В определенных ситуациях показаны прививки от полиомиелита, дифтерии, кори, столбняка и бешенства.

Химиопрофилактика малярии начинается за две недели до поездки, продолжается во время путешествия и месяц после возвращения. Выбор препарата зависит от страны назначения, а дозировку определяет врач.

Защита от насекомых

Кровососущие насекомые представляют особую опасность как переносчики более 100 тропических заболеваний. Врачи рекомендуют регулярно использовать репелленты, нанося их строго по инструкции после солнцезащитного крема.

Для сна следует выбирать помещения с противомоскитными сетками или использовать полог, желательно пропитанный инсектицидом. С сумерек до рассвета необходимо носить светлую одежду из легких натуральных тканей, максимально закрывающую руки и ноги.

Пищевая безопасность

Водный режим требует особого внимания. Для питья, чистки зубов и мытья овощей используйте только бутилированную воду в заводской упаковке. Избегайте льда, приготовленного из сырой воды, и напитков с его добавлением.

Питание должно включать только термически обработанную пищу, поданную горячей. Свежие овощи и фрукты употребляйте только после тщательного мытья чистой водой. Не покупайте еду на рынках и не пробуйте угощения местных жителей. Мясные и рыбные продукты, включая морепродукты, употребляйте только после термической обработки.

Личная гигиена и безопасность

Тщательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд перед едой, после посещения общественных мест, или используйте спиртовые антисептики. Избегайте купания в пресных водоемах и хождения босиком.

Ограничьте контакты с дикими, домашними и содержащимися в неволе животными для снижения риска заражения бешенством, бруцеллезом и вирусными геморрагическими лихорадками.

Медицинское обеспечение

Оформите медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение за рубежом, с дополнительным покрытием для экстремальных видов спорта при необходимости. Соберите дорожную аптечку с препаратами для лечения незначительных травм, диареи, аллергии и средствами для лечения хронических заболеваний.

Контроль после возвращения

В течение года после возвращения при любом повышении температуры немедленно обращайтесь к врачу и обязательно сообщайте о пребывании в тропических странах. Малярия может развиться спустя год после поездки даже при приеме профилактических препаратов.

Медики особо подчеркивают, что только комплексное соблюдение всех мер профилактики обеспечивает надежную защиту от тропических инфекций, многие из которых могут представлять смертельную опасность.