0
1 час
Здоровье

Терапевт из Уфы — о том, как мягко вернуться к здоровому питанию после новогодних застолий

Альбина Елина, терапевт клиники «Будь Здоров» в Уфе, поделилась советами, как помочь организму восстановиться после праздников без стресса.
полезная еда на тарелке
©Ньюс-Баш

После новогодних застолий и нарушения привычного режима организм нуждается в бережной адаптации. Врач-терапевт Альбина Елина из уфимской клиники «Будь Здоров» предложила рекомендации по мягкому восстановлению пищеварения и общего самочувствия.

Содержание
  1. Щадящее питание
  2. Важность водного баланса
  3. Клетчатка в рационе
  4. Ограничение «тяжелой» пищи
  5. Возвращение к физической активности
  6. Полноценный сон
  7. Совет специалиста

Щадящее питание

Специалист советует отказаться от строгих диет, так как они сами по себе являются стрессом для организма. Рекомендуется организовать 5-6 небольших приемов пищи в день. Подойдут овощные супы-пюре, тушеные овощи, каши на воде и натуральные кисломолочные продукты. Такая пища поможет успокоить желудок и наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Важность водного баланса

Для запуска обменных процессов рекомендуется начинать утро со стакана теплой воды. В течение дня следует выпивать 1,5-2 литра чистой воды. В период восстановления стоит временно отказаться от сладких напитков, кофе и алкоголя, которые могут провоцировать обезвоживание.

Клетчатка в рационе

Для нормализации стула и устранения чувства тяжести в рацион необходимо добавить продукты, богатые клетчаткой. К ним относятся свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Для восстановления микрофлоры кишечника полезны ферментированные продукты, такие как натуральный йогурт, кефир или квашеная капуста.

Ограничение «тяжелой» пищи

В течение нескольких дней после праздников рекомендуется исключить из меню жареные, жирные, копченые блюда, консервы и полуфабрикаты. Также стоит минимизировать потребление соли и сахара.

Возвращение к физической активности

Вместо интенсивных тренировок предлагается начать с получасовых прогулок на свежем воздухе, легкой утренней зарядки, йоги или растяжки. Это поможет улучшить кровообращение и поднять настроение.

Полноценный сон

Качественный отдых является ключевым фактором восстановления организма. Важно наладить режим сна, обеспечив себе 7-9 часов непрерывного сна. Это способствует снижению уровня стресса и нормализации физиологических процессов.

Совет специалиста

«Как бы вы ни питались в новогодние праздники, главное – не ругайте себя за это и не вините. А уже после праздников спланируйте комфортный для себя режим», – советует Альбина Елина.

Похожие записи
0
08.06.2025
Здоровье

Уфимский врач раскрыла скрытые признаки белкового голодания

По словам уфимского гастроэнтеролога Елены Тимохиной, белковое голодание маскируется под обычную усталость и недомогание. Специалист выделила ключевые маркеры дефицита этого строительного материала для клеток.
0
10.11.2023
Здоровье

Врачи раскрыли секрет борьбы с давлением и холестерином

омега-3
Врачи регулярно напоминают нам о важности здорового питания. Особое внимание они уделяют продуктам, богатым омега-3 жирными кислотами. Эти полезные вещества помогают предотвратить многие серьезные заболевания. Доктора на телепередаче «
0
10.11.2023
Здоровье

Почему стоит чаще есть капусту: совет диетолога

капуста
Обновление и очищение организма происходит при употреблении простой, но полезной капусты. Этот факт подтверждает специалист в области диетического питания Маргарита Королева в интервью радиостанции. Почему капуста благотворно влияет на здоровье?
0
09.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

беременная женина сидит на подоконнике
За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Происшествия

В Абзелиловском районе Башкирии три трактора ушли под лед при расчистке озера

трактора провалились
В Абзелиловском районе 5 января под лед ушли три трактора. Техника расчищала озеро для гонок. Пострадавших нет, машины достать пока не удалось.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
08.01.2026
Происшествия

Двое мужчин и ребенок застряли на снегоходах в лесу Нуримановского района Башкирии

спасатели на месте происшествия
В Нуримановском районе группа людей на снегоходах не смогла выбраться из леса из-за глубокого снега. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали им помощь.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.