Терапевт из Уфы — о том, как мягко вернуться к здоровому питанию после новогодних застолий

Альбина Елина, терапевт клиники «Будь Здоров» в Уфе, поделилась советами, как помочь организму восстановиться после праздников без стресса.

После новогодних застолий и нарушения привычного режима организм нуждается в бережной адаптации. Врач-терапевт Альбина Елина из уфимской клиники «Будь Здоров» предложила рекомендации по мягкому восстановлению пищеварения и общего самочувствия.

Щадящее питание

Специалист советует отказаться от строгих диет, так как они сами по себе являются стрессом для организма. Рекомендуется организовать 5-6 небольших приемов пищи в день. Подойдут овощные супы-пюре, тушеные овощи, каши на воде и натуральные кисломолочные продукты. Такая пища поможет успокоить желудок и наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Важность водного баланса

Для запуска обменных процессов рекомендуется начинать утро со стакана теплой воды. В течение дня следует выпивать 1,5-2 литра чистой воды. В период восстановления стоит временно отказаться от сладких напитков, кофе и алкоголя, которые могут провоцировать обезвоживание.

Клетчатка в рационе

Для нормализации стула и устранения чувства тяжести в рацион необходимо добавить продукты, богатые клетчаткой. К ним относятся свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Для восстановления микрофлоры кишечника полезны ферментированные продукты, такие как натуральный йогурт, кефир или квашеная капуста.

Ограничение «тяжелой» пищи

В течение нескольких дней после праздников рекомендуется исключить из меню жареные, жирные, копченые блюда, консервы и полуфабрикаты. Также стоит минимизировать потребление соли и сахара.

Возвращение к физической активности

Вместо интенсивных тренировок предлагается начать с получасовых прогулок на свежем воздухе, легкой утренней зарядки, йоги или растяжки. Это поможет улучшить кровообращение и поднять настроение.

Полноценный сон

Качественный отдых является ключевым фактором восстановления организма. Важно наладить режим сна, обеспечив себе 7-9 часов непрерывного сна. Это способствует снижению уровня стресса и нормализации физиологических процессов.

Совет специалиста