Суд в Уфе отклонил иск жительницы Мелеуза к министру здравоохранения Башкирии

Жительница Мелеуза подала в суд на министра здравоохранения Башкирии, требуя личной госпитализации. Когда получила отказ — попыталась отсудить 368 тысяч рублей. Кировский районный суд Уфы не поддержал её требования.

История началась в феврале, когда женщина упала на улице. Её доставили сначала в местную ЦРБ, затем перевели в Республиканскую клиническую больницу. Всё шло по стандартному протоколу.

Однако в декабре пациентка решила действовать иначе — записалась на приём к самому министру здравоохранения Айрату Рахматуллину. Она настаивала на срочной госпитализации в гематологическое отделение 13-й уфимской больницы. Правда, вместо министра её принял заместитель.

Медицинские работники предложили продолжить лечение в РКБ, где есть необходимые специалисты и оборудование. Но женщина настаивала только на 13-й больнице и категорически отказалась от предложенного варианта. В итоге она отказалась от обследований, подписав соответствующие документы.

В суде было установлено, что пациентка сама препятствовала проведению медицинских процедур. Прокуратура также поддержала позицию медиков.