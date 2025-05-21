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Суд в Уфе отклонил иск жительницы Мелеуза к министру здравоохранения Башкирии

©rutube

Жительница Мелеуза подала в суд на министра здравоохранения Башкирии, требуя личной госпитализации. Когда получила отказ — попыталась отсудить 368 тысяч рублей. Кировский районный суд Уфы не поддержал её требования.

История началась в феврале, когда женщина упала на улице. Её доставили сначала в местную ЦРБ, затем перевели в Республиканскую клиническую больницу. Всё шло по стандартному протоколу.

Однако в декабре пациентка решила действовать иначе — записалась на приём к самому министру здравоохранения Айрату Рахматуллину. Она настаивала на срочной госпитализации в гематологическое отделение 13-й уфимской больницы. Правда, вместо министра её принял заместитель.

Медицинские работники предложили продолжить лечение в РКБ, где есть необходимые специалисты и оборудование. Но женщина настаивала только на 13-й больнице и категорически отказалась от предложенного варианта. В итоге она отказалась от обследований, подписав соответствующие документы.

В суде было установлено, что пациентка сама препятствовала проведению медицинских процедур. Прокуратура также поддержала позицию медиков.

Мелеуз
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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