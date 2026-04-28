Стал известен график работы больниц и поликлиник на майские праздники в Башкирии

Минздрав Башкирии опубликовал расписание работы поликлиник, женских консультаций и пунктов скрининга на майские праздники 2026 года.
Министерство здравоохранения Башкортостана 27 апреля опубликовало график работы медицинских организаций республики в период майских праздников.

Поликлиники и амбулатории перейдут на субботний режим. 1, 2, 9 и 11 мая врачи примут пациентов с 08:00 до 17:00, выезды на дом — до 16:00. Полными выходными станут 3 и 10 мая. В рабочие праздничные дни жители смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Женские консультации также будут работать 1, 2, 9 и 11 мая. В межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода беременные смогут сделать УЗИ-скрининг.

Неонатальный скрининг новорождённых работает ежедневно и без выходных. Забор биоматериала производится по адресу: Уфа, улица Чернышевского, 41.

Напомним, во время новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — поликлиники Башкортостана работали по аналогичному графику: приём с 08:00 до 17:00, вызовы до 16:00. Тогда неонатальный скрининг проводили лишь в отдельные дни.

В феврале-марте 2026 года Минздрав также вводил специальный режим работы медучреждений на 23 февраля и 8 марта. Оба дня были объявлены выходными для амбулаторного звена.

В мае 2026 года жители республики получат шесть федеральных выходных и один дополнительный нерабочий день. Отдых разделён на два блока: Праздник весны и труда — с 1 по 3 мая, День Победы — с 9 по 11 мая.

Государственные аптеки в праздники продолжат отпускать лекарства, специализированные продукты и изделия по рецептам.

