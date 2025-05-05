Секрет вечной молодости раскрыли в Башкирии

Минздрав Башкирии дал инструкцию, как жить здорово и дожить до пенсии хотя бы в здравом уме. Врачи Республиканского центра общественного здоровья составили топ-10 лайфхаков вечной молодости — без уколов красоты и кремов за 15 тысяч рублей.

Вот эти заповеди долгожителей:

1. Талию в узду! Жир на боках — это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. Тут всё просто: меньше есть, больше работать.

2. Питайтесь правильно — 400 грамм фруктов и овощей в день минимум. И да, картошка фри не считается овощем.

3. Белок в каждое блюдо — мясо, рыба, творог, яйца. Если хотите до старости не рассыпаться — стройте мышцы, а не жир.

4. Ешьте правильные жиры — орехи, масла нерафинированные. Мозг скажет спасибо.

5. Рыба — наше всё. Омега-3 для мозгов и сердца. В отличие от водки, реально продлевает жизнь.

6. Витамин Е — бери из орехов. Антиоксиданты, чтобы не стареть изнутри раньше времени.

7. Следите за витамином D как шпион за врагом. Без него кости — труха, а иммунитет — тряпка.

8. Белое — в чёрный список! Мука, сахар, рис — всё туда. От них инсулин скачет как курс рубля.

9. Забудьте про три кресла: офисное, автомобильное и домашнее. Двигайте пятой точкой, иначе она вас переживёт.

10. Общайтесь с живыми людьми, а не только с соцсетями. Позитивные связи — лучший антидепрессант.

Вот так просто — ешь правильно, двигайся много и радуйся жизни. Но знаем же, что большинство продолжит уплетать пельмени перед телеком. А потом будет скупать кремы «от морщин» по цене почки.