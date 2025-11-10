Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.

Башкирская санитарная авиация снова пришла на помощь. На этот раз эвакуация потребовалась беременной женщине из города Учалы, состояние которой вызывало серьёзные опасения у местных врачей.

Пациентка находилась на 33-й неделе, но её история болезни была отягощена целым списком проблем. У женщины развился гестационный сахарный диабет, подскочило давление, а УЗИ показало лёгочную гипертензию. Вдобавок ко всему, на матке был рубец от предыдущего кесарева сечения.

Вертолёт «Ансат» доставил будущую маму прямиком в уфимскую РКБ имени Куватова. Там её немедленно поместили в отделение анестезиологии и реанимации, чтобы стабилизировать состояние перед вмешательством.

Как только жизненные показатели женщины пришли в норму, бригада врачей провела операцию. Медики сделали кесарево сечение, и в ходе этого же вмешательства удалили пациентке фиброму матки. Новорождённому обеспечили специальный уход.

После 11 дней под пристальным наблюдением в реанимации женщину перевели в больницу по месту жительства для дальнейшего восстановления.

Ранее медики из Уфы помогли женщине из Салавата, у которой скопилась жидкость в сердечной оболочке, сдавливая орган. Тогда на свет появилась девочка весом всего 750 граммов. В другом похожем случае врачи из Нефтекамска и Уфы боролись за жизнь беременной с тромбоэмболией. Специалисты несколько раз выезжали в Нефтекамск, а после родов пациентку доставили санавиацией в Уфу для удаления специального фильтра из вены.