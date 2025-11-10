0
10 часов
Здоровье

Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.
вертолет санавиации
©Минздрав Башкирии

Башкирская санитарная авиация снова пришла на помощь. На этот раз эвакуация потребовалась беременной женщине из города Учалы, состояние которой вызывало серьёзные опасения у местных врачей.

Пациентка находилась на 33-й неделе, но её история болезни была отягощена целым списком проблем. У женщины развился гестационный сахарный диабет, подскочило давление, а УЗИ показало лёгочную гипертензию. Вдобавок ко всему, на матке был рубец от предыдущего кесарева сечения.

Вертолёт «Ансат» доставил будущую маму прямиком в уфимскую РКБ имени Куватова. Там её немедленно поместили в отделение анестезиологии и реанимации, чтобы стабилизировать состояние перед вмешательством.

Как только жизненные показатели женщины пришли в норму, бригада врачей провела операцию. Медики сделали кесарево сечение, и в ходе этого же вмешательства удалили пациентке фиброму матки. Новорождённому обеспечили специальный уход.

После 11 дней под пристальным наблюдением в реанимации женщину перевели в больницу по месту жительства для дальнейшего восстановления.

Ранее медики из Уфы помогли женщине из Салавата, у которой скопилась жидкость в сердечной оболочке, сдавливая орган. Тогда на свет появилась девочка весом всего 750 граммов. В другом похожем случае врачи из Нефтекамска и Уфы боролись за жизнь беременной с тромбоэмболией. Специалисты несколько раз выезжали в Нефтекамск, а после родов пациентку доставили санавиацией в Уфу для удаления специального фильтра из вены.

Похожие записи
0
05.11.2025
Здоровье

Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

красный крест на автомобиле скорой помощи
Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.
0
04.11.2025
Происшествия

В квартире Челябинска нашли труп ребёнка после отъезда тихой маникюрщицы из Башкирии

следователи на месте происшествия
Жуткая находка в Челябинске. Тело 5-летней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в диване съёмной квартиры. Главная подозреваемая — её 43-летняя мать из Башкирии.
0
01.11.2025
Происшествия

Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

пжарный на месте чп
Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.
0
31.10.2025
Происшествия

От удара кувалдой: в глаз уфимцу попал осколок железа размером 3×2 мм

врачи офтальмологи
40-летний уфимец работал во дворе с кувалдой и пренебрёг защитными очками. Металлический осколок отлетел прямо в глаз. Врачи 8-й больницы провели сложнейшую операцию и сумели спасти ему зрение.
1
28.10.2025
Жизнь

Сбросила 45 килограммов за 7 месяцев: врачи в Уфе тревожатся за Башкирскую домохозяйку

башкирская домохозяйка на приеме у врача
Уфимская блогерша Миляуша Шайхлисламова задумала пластическую операцию на лице, но врачи опасаются: слишком активное похудение после резекции желудка. Дата операции висит на волоске.
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
0
10.09.2025
Происшествия

Подростка с разрывом почки эвакуировали в Уфу на санавиации

автомобиль скорой помощи
Падение с лошади для 14-летнего парня из Ишимбая обернулось разрывом почки. Местные врачи через телемедицину связались с Уфой, и за подростком вылетел вертолет санавиации для экстренной госпитализации.
0
06.09.2025
Криминал

Житель Башкирии застрелил чужую лошадь, чтобы разделать на мясо

мужчина застрелил лошадь
В Учалинском районе 47-летний сельчанин подстрелил чужую лошадь, а назавтра вернулся за добычей. Но возле туши его уже ждал наряд полиции.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.