Роспотребнадзор зафиксировал краснуху в Башкирии у детей

В 2025 году в Башкирии зарегистрированы четыре случая краснухи — все среди детей. До этого инфекцию в регионе не выявляли с 2019 года.

В Башкирии вновь зафиксировали краснуху. Все четыре случая заболевания, зарегистрированные в 2025 году, выявили у детей, сообщается в данных Роспотребнадзора, опубликованных порталом UfaTime.ru.

Предыдущий раз инфекцию в республике обнаруживали в 2019 году, однако тогда болели двое взрослых. На этот раз болезнь затронула исключительно детей.

На фоне общероссийского роста показателей ситуация в Башкирии вписывается в общую тенденцию. По всей стране в 2025 году зафиксировали 408 случаев краснухи — на 58% больше, чем годом ранее (тогда было 258). Наибольшее число заболевших сосредоточено в Москве — 99 случаев. Следом идут Дагестан (74), Московская область (48), Чечня (38) и Тульская область (31).

Краснуха распространяется воздушно-капельным путём — при кашле, чихании и даже разговоре. Болезнь чаще диагностируют у детей, хотя взрослые также могут заразиться, нередко перенося её тяжелее — с высокой температурой и выраженной интоксикацией.

Среди характерных симптомов: невысокая температура тела, мелкая розоватая сыпь на лице, шее, туловище и конечностях, которая проходит за 2–3 дня, а также увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов — один из ключевых признаков заболевания. Возможны лёгкий насморк, кашель и конъюнктивит.

Наибольшую угрозу инфекция представляет для беременных. Вирус способен спровоцировать выкидыш, мертворождение либо тяжёлые нарушения развития плода — поражения сердца, органов зрения, головного мозга, глухоту.

Единственным надёжным средством защиты остаётся вакцинация. Прививку от краснухи включили в Национальный календарь профилактических прививок России.

Напомним, с января 2025 года в России зафиксировали рост заболеваемости краснухой в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным Роспотребнадзора, за первые семь месяцев 2025 года в стране зарегистрировали 392 случая краснухи; пиковые значения пришлись на январь (75 случаев) и февраль (81 случай).

За тот же период — семь месяцев 2025 года — в России лабораторно подтвердили четыре случая врождённой краснухи у детей. Как отмечается в материале, все беременные женщины, перенёсшие заболевание, не были привиты против краснухи.

26 августа 2025 года Главный государственный санитарный врач России подписал Постановление №16 «О проведении дополнительных мероприятий по профилактике краснухи на территории Российской Федерации». Документ предписал проведение так называемой подчищающей иммунизации с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года. Прививку должны получить дети и взрослые до 40 лет включительно, которые не были привиты, не болели краснухой ранее или не имеют сведений о вакцинации, а также дети старше 6 лет, привитые лишь однократно.

К слову, рост заболеваемости краснухой бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко связал с ослаблением информирования населения и отказами родителей прививать детей. По его словам, ситуация «не вышла на уровень клинического роста заболеваемости», однако является «тревожным сигналом» и требует усиления профилактической работы.