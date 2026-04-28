Роспотребнадзор сообщил о случае лихорадки Западного Нила в Башкирии

Роспотребнадзор зафиксировал в Башкирии единственный случай заражения лихорадкой Западного Нила в 2025 году. По всей России заболеваемость за год снизилась втрое — до 145 случаев.
В Башкортостане в 2025 году зафиксировали единственный случай лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на материалы Роспотребнадзора.

Заболел взрослый житель республики. За три года наблюдений среди пациентов не оказалось ни одного ребёнка. В 2023 году вирус подхватили двое жителей региона, в 2024 году заражений не выявили вовсе.

По всей стране ситуация заметно улучшилась. Число подтверждённых случаев упало втрое: с 436 до 145. Больше всего заболевших оказалось в Краснодарском крае — 80 человек. Тамбовская область сообщила о девяти случаях, Татарстан — о семи.

3 апреля 2025 года глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак предупредила: лихорадка Западного Нила постепенно движется на север. Прежде болезнь была характерна для южных регионов, теперь она создаёт нарастающую угрозу для жителей республики. Инфекция проявляется высокой температурой, головными болями, мышечными спазмами, сыпью и нарушением координации.

В августе 2024 года Роспотребнадзор фиксировал случаи болезни в 22 регионах России, а заболеваемость превышала среднемноголетний показатель на 13%. В группу риска ведомство включает людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

Согласно данным журнала «Проблемы особо опасных инфекций» (2026, №1), 145 случаев в 2025 году оказались в 1,3 раза меньше среднемноголетнего уровня в 183,2 случая. Болезнь впервые выявили в Северной Осетии, Кировской и Курганской областях, а также в Забайкальском крае.

По данным ВОЗ, около 80% заражённых не замечают никаких симптомов. Вакцины против вируса Западного Нила для людей не существует. Главный способ защиты — не допускать укусов комаров.

