Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии о волне гриппа в новогодние праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о вероятном пике заболеваемости гриппом к началу новогодних праздников. Эпидемический сезон в этом году начался раньше обычного, что характерно для штамма A(H3N2).
В Башкирии за прошедшую неделю зафиксировали более 70 тысяч случаев респираторных заболеваний. Около 80% из них вызваны вирусами негриппозной природы. Среди собственно гриппозных инфекций доминирует так называемый гонконгский грипп — штамм A(H3N2), на который приходится 80% случаев заражения вирусом гриппа.

Попова отметила, что перед праздниками люди склонны откладывать визит к врачу. Это психологическая реакция, которая способствует распространению инфекции. Рост заболеваемости за неделю составил почти 10%.

Гонконгский грипп отличается резким ухудшением состояния: температура поднимается до 40 градусов и трудно сбивается, появляются сильная ломота в теле, головная боль, возможны рвота и диарея. Эпидемиологи подчеркивают, что динамика заболеваемости сопоставима с сезонами 2015–2016 и 2023–2024 годов, когда также превалировал этот штамм.

Из-за эпидситуации на дистанционное обучение перевели 54 класса в 7 школах и 9 групп в одном детском саду республики. При этом ажиотажа в госпитализации по гриппу в регионе не наблюдается.

Вакцинация остается главным методом профилактики. В Башкирии прививки получили около 2,5 миллиона человек — более 60% населения. Среди заболевших гриппом доля вакцинированных составляет лишь 0,02%.

Ранее портал News-Bash сообщал, что пик заболеваемости обычно достигает Башкирии на 2-3 недели позже центральных регионов России. В текущем сезоне в республике циркулируют два штамма гриппа А: H1N1 и H3N2. Штамм H3N2 представляет особую опасность для пожилых, тогда как H1N1 чаще поражает молодежь, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Академик РАН Геннадий Онищенко также предупреждал, что в ряде регионов страны пик активности вируса придется на середину января.

