Редкая врождённая аномалия чуть не убила ребенка в Башкирии

Врачи в Сибае провели экстренную операцию 10-летнему мальчику с острой кишечной непроходимостью и обнаружили редкую врождённую аномалию, угрожавшую его жизни ©Mash Batach
Экстренная операция в сибайской городской больнице спасла жизнь 10-летнего мальчика и завершилась редкой медицинской находкой. Ребёнок поступил в хирургическое отделение с признаками острой кишечной непроходимости: сильной болью в животе и непрекращающейся рвотой.
Рентген подтвердил опасный диагноз, который требовал немедленного хирургического вмешательства. Во время операции врачи обнаружили истинную причину проблемы — врождённый дивертикул Меккеля. Этот рудиментарный отросток тонкой кишки, оставшийся у мальчика со времён внутриутробного развития, и вызвал «заклинивание» кишечника, создав прямую угрозу для жизни.
Подобная аномалия встречается довольно редко — в среднем лишь у двух человек из ста. Хирургам удалось успешно удалить отросток. Сейчас состояние прооперированного ребёнка стабильно, он находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.
- Что такое дивертикул Меккеля? Это опасно?
Это врождённая аномалия, небольшой мешочек или отросток на стенке тонкой кишки, который является остатком эмбрионального желточного протока. У большинства людей он не вызывает никаких симптомов на протяжении всей жизни. Однако примерно в 2% случаев он может воспаляться, вызывать кровотечение или, как в этом случае, приводить к острой кишечной непроходимости, что является опасным для жизни состоянием, требующим немедленной операции.
- Как часто встречается эта патология и почему её обнаружили только сейчас?
Дивертикул Меккеля — самая распространённая врождённая аномалия желудочно-кишечного тракта, но клинически она проявляется редко, в основном в детском возрасте. Диагностировать её до операции очень сложно, так как она не имеет специфических симптомов и часто маскируется под другие заболевания, например, аппендицит. Чаще всего, как и в ситуации с мальчиком из Сибая, её обнаруживают уже во время экстренной операции по поводу осложнений.
- Насколько сложной была операция?
Операция по удалению дивертикула Меккеля, особенно при развитии кишечной непроходимости, является сложным хирургическим вмешательством. В данном случае она проводилась в экстренном порядке, что всегда добавляет рисков. Успешное проведение такой операции в городской больнице Сибая свидетельствует о высокой квалификации местных хирургов.
- Что ждёт ребёнка после такой операции?
После успешного хирургического удаления дивертикула и восстановления проходимости кишечника прогноз, как правило, благоприятный. Послеоперационный период включает в себя медикаментозное лечение и наблюдение, после чего ребёнок сможет вернуться к обычной жизни без каких-либо ограничений, связанных с этой врождённой аномалией.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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