Редкая врождённая аномалия чуть не убила ребенка в Башкирии

Врачи в Сибае провели экстренную операцию 10-летнему мальчику с острой кишечной непроходимостью и обнаружили редкую врождённую аномалию, угрожавшую его жизни

Экстренная операция в сибайской городской больнице спасла жизнь 10-летнего мальчика и завершилась редкой медицинской находкой. Ребёнок поступил в хирургическое отделение с признаками острой кишечной непроходимости: сильной болью в животе и непрекращающейся рвотой.

Рентген подтвердил опасный диагноз, который требовал немедленного хирургического вмешательства. Во время операции врачи обнаружили истинную причину проблемы — врождённый дивертикул Меккеля. Этот рудиментарный отросток тонкой кишки, оставшийся у мальчика со времён внутриутробного развития, и вызвал «заклинивание» кишечника, создав прямую угрозу для жизни.

Подобная аномалия встречается довольно редко — в среднем лишь у двух человек из ста. Хирургам удалось успешно удалить отросток. Сейчас состояние прооперированного ребёнка стабильно, он находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.