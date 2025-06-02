Ребёнок получил перелом черепа от удара качелями в Башкирии

В Кумертаускую больницу поступил мальчик с серьёзными травмами головы, которые он получил во время катания на качелях. Об инциденте сообщила администрация медучреждения в понедельник, 2 июня.

Пострадавший — житель Куюргазинского района. У ребёнка диагностировали вдавленный перелом черепной коробки. Состояние юного пациента потребовало немедленного хирургического вмешательства.

Бригада хирургов провела экстренную операцию для стабилизации состояния мальчика и исключения развития осложнений. Медицинская процедура завершилась успешно.

В настоящее время несовершеннолетний находится в травматологическом отделении больницы, где проходит курс восстановительного лечения. Медики фиксируют улучшение самочувствия пациента и выражают оптимизм относительно его полного выздоровления.