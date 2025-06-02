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Ребёнок получил перелом черепа от удара качелями в Башкирии

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В Кумертаускую больницу поступил мальчик с серьёзными травмами головы, которые он получил во время катания на качелях. Об инциденте сообщила администрация медучреждения в понедельник, 2 июня.

Пострадавший — житель Куюргазинского района. У ребёнка диагностировали вдавленный перелом черепной коробки. Состояние юного пациента потребовало немедленного хирургического вмешательства.

Бригада хирургов провела экстренную операцию для стабилизации состояния мальчика и исключения развития осложнений. Медицинская процедура завершилась успешно.

В настоящее время несовершеннолетний находится в травматологическом отделении больницы, где проходит курс восстановительного лечения. Медики фиксируют улучшение самочувствия пациента и выражают оптимизм относительно его полного выздоровления.

Кумертау операция в Башкирии происшествия в Кумертау
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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