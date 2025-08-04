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Рак наступает: в Башкирии опубликовали пугающую статистику

В Башкирии за 10 лет заболеваемость раком выросла на 16%. В 2024 году выявлено более 15 тысяч новых случаев. Женщины страдают от онкологии всё чаще. Названы районы-лидеры и аутсайдеры по числу новых случаев.
пробирки с биоматериалом
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В Башкирии обнародовали тревожную статистику по онкологическим заболеваниям за 2024 год. Согласно данным региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», в прошлом году в республике было впервые выявлено 15 175 случаев рака, что соответствует показателю 373,4 случая на 100 тысяч населения, пишет КП-Уфа.

Динамика последних десяти лет вызывает серьёзную озабоченность. С 2015 по 2024 год заболеваемость выросла на 16,1%. При этом онкология наступает на женщин значительно агрессивнее: рост числа диагнозов среди них составил 20,6%, в то время как у мужчин — 10,2%.

Статистика также выявила так называемые «раковые» и «здоровые» районы республики.

Среди женщин самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Альшеевском (530,01 на 100 тыс. населения) и Федоровском (521,86) районах. Наиболее благополучной ситуация выглядит в Ермекеевском (150,64), Зилаирском (152,23) и Абзелиловском (199,91) районах.

Среди мужского населения лидерами по числу случаев рака стали Илишевский (620,45) и Бижбулякский (592,52) районы. Реже всего этот диагноз ставили мужчинам в Баймакском (184,32), Хайбуллинском (210,24) и Абзелиловском (214,21) районах. Примечательно, что Абзелиловский район оказался в списке самых «здоровых» как для мужчин, так и для женщин.

Эксперты отмечают, что рост статистики отчасти связан с улучшением диагностики — выявлять рак стали на более ранних стадиях.

Часто задаваемые вопросы
- В статье говорится о росте числа случаев рака. Означает ли это, что ситуация в регионе критически ухудшается?
Необязательно. Рост выявляемости злокачественных новообразований — это многофакторный процесс. С одной стороны, на него влияет старение населения (чем старше человек, тем выше риск) и образ жизни. С другой стороны, значительный вклад вносит улучшение качества и доступности диагностики. Современное оборудование (КТ, МРТ, эндоскопы) и программы диспансеризации позволяют выявлять рак на ранних стадиях, когда он еще не проявляет симптомов. Таким образом, рост статистики отчасти отражает более эффективную работу медиков, а не только ухудшение здоровья населения.
- Какие виды рака наиболее распространены в Башкирии и совпадают ли они с общероссийскими тенденциями?
Да, структура заболеваемости в Башкирии в целом соответствует общероссийской.

У женщин на первом месте традиционно находится рак молочной железы. Также в лидерах — рак кожи (включая меланому), рак тела матки, ободочной и прямой кишки.

У мужчин наиболее часто диагностируют рак предстательной железы, рак легких, трахеи и бронхов, а также рак кожи. Рост заболеваемости раком простаты связан в том числе с увеличением продолжительности жизни и улучшением диагностики.
- Статья приводит данные по заболеваемости, а что известно о смертности от онкологии?
Это ключевой аспект. Главная цель программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» — это не столько снижение заболеваемости (на которую влияют объективные факторы вроде старения), сколько снижение смертности. Благодаря ранней диагностике и современным методам лечения все больше пациентов живут с диагнозом дольше и качественнее. Один из целевых показателей программы — увеличение доли пациентов, состоящих на учете 5 и более лет после постановки диагноза. Снижение смертности является главным мерилом успеха в борьбе с раком.
- Почему наблюдается такая большая разница в показателях между разными районами республики?
Такая разница может объясняться несколькими причинами:

Возрастная структура: В районах с более пожилым населением уровень заболеваемости, как правило, выше.

Доступность медицины: Парадоксально, но в районах, где лучше налажена диспансеризация и работа диагностических служб, выявляемость может быть выше. В то же время низкие цифры в некоторых районах могут говорить не о благополучии, а о недостаточной диагностике.

Экологические и производственные факторы: Наличие в отдельных районах крупных промышленных предприятий может влиять на онкологическую обстановку.

Образ жизни: Локальные особенности питания, уровень физической активности и распространенность вредных привычек также вносят свой вклад.
- Что конкретно делается в рамках упомянутой программы для улучшения ситуации?
Региональная программа предусматривает комплексный подход. Ключевые направления включают:

Переоснащение больниц: Закупка современного оборудования для диагностики (например, линейных ускорителей для лучевой терапии, аппаратов КТ и МРТ) и лечения.

Создание сети ЦАОП: В республике активно развиваются Центры амбулаторной онкологической помощи. Их задача — приблизить диагностику и простое лечение (например, химиотерапию) к месту жительства пациента, чтобы ему не приходилось постоянно ездить в Уфу.

Кадровая работа: Привлечение и обучение врачей-онкологов, радиологов и других специалистов.

Профилактика: Информационные кампании, направленные на повышение онконастороженности у населения и врачей первичного звена.
рак статистика
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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