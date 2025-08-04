Рак наступает: в Башкирии опубликовали пугающую статистику

В Башкирии обнародовали тревожную статистику по онкологическим заболеваниям за 2024 год. Согласно данным региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», в прошлом году в республике было впервые выявлено 15 175 случаев рака, что соответствует показателю 373,4 случая на 100 тысяч населения, пишет КП-Уфа.
Динамика последних десяти лет вызывает серьёзную озабоченность. С 2015 по 2024 год заболеваемость выросла на 16,1%. При этом онкология наступает на женщин значительно агрессивнее: рост числа диагнозов среди них составил 20,6%, в то время как у мужчин — 10,2%.
Статистика также выявила так называемые «раковые» и «здоровые» районы республики.
Среди женщин самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Альшеевском (530,01 на 100 тыс. населения) и Федоровском (521,86) районах. Наиболее благополучной ситуация выглядит в Ермекеевском (150,64), Зилаирском (152,23) и Абзелиловском (199,91) районах.
Среди мужского населения лидерами по числу случаев рака стали Илишевский (620,45) и Бижбулякский (592,52) районы. Реже всего этот диагноз ставили мужчинам в Баймакском (184,32), Хайбуллинском (210,24) и Абзелиловском (214,21) районах. Примечательно, что Абзелиловский район оказался в списке самых «здоровых» как для мужчин, так и для женщин.
Эксперты отмечают, что рост статистики отчасти связан с улучшением диагностики — выявлять рак стали на более ранних стадиях.
У женщин на первом месте традиционно находится рак молочной железы. Также в лидерах — рак кожи (включая меланому), рак тела матки, ободочной и прямой кишки.
У мужчин наиболее часто диагностируют рак предстательной железы, рак легких, трахеи и бронхов, а также рак кожи. Рост заболеваемости раком простаты связан в том числе с увеличением продолжительности жизни и улучшением диагностики.
Возрастная структура: В районах с более пожилым населением уровень заболеваемости, как правило, выше.
Доступность медицины: Парадоксально, но в районах, где лучше налажена диспансеризация и работа диагностических служб, выявляемость может быть выше. В то же время низкие цифры в некоторых районах могут говорить не о благополучии, а о недостаточной диагностике.
Экологические и производственные факторы: Наличие в отдельных районах крупных промышленных предприятий может влиять на онкологическую обстановку.
Образ жизни: Локальные особенности питания, уровень физической активности и распространенность вредных привычек также вносят свой вклад.
Переоснащение больниц: Закупка современного оборудования для диагностики (например, линейных ускорителей для лучевой терапии, аппаратов КТ и МРТ) и лечения.
Создание сети ЦАОП: В республике активно развиваются Центры амбулаторной онкологической помощи. Их задача — приблизить диагностику и простое лечение (например, химиотерапию) к месту жительства пациента, чтобы ему не приходилось постоянно ездить в Уфу.
Кадровая работа: Привлечение и обучение врачей-онкологов, радиологов и других специалистов.
Профилактика: Информационные кампании, направленные на повышение онконастороженности у населения и врачей первичного звена.