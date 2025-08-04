Рак наступает: в Башкирии опубликовали пугающую статистику

В Башкирии за 10 лет заболеваемость раком выросла на 16%. В 2024 году выявлено более 15 тысяч новых случаев. Женщины страдают от онкологии всё чаще. Названы районы-лидеры и аутсайдеры по числу новых случаев.

В Башкирии обнародовали тревожную статистику по онкологическим заболеваниям за 2024 год. Согласно данным региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», в прошлом году в республике было впервые выявлено 15 175 случаев рака, что соответствует показателю 373,4 случая на 100 тысяч населения, пишет КП-Уфа.

Динамика последних десяти лет вызывает серьёзную озабоченность. С 2015 по 2024 год заболеваемость выросла на 16,1%. При этом онкология наступает на женщин значительно агрессивнее: рост числа диагнозов среди них составил 20,6%, в то время как у мужчин — 10,2%.

Статистика также выявила так называемые «раковые» и «здоровые» районы республики.

Среди женщин самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Альшеевском (530,01 на 100 тыс. населения) и Федоровском (521,86) районах. Наиболее благополучной ситуация выглядит в Ермекеевском (150,64), Зилаирском (152,23) и Абзелиловском (199,91) районах.

Среди мужского населения лидерами по числу случаев рака стали Илишевский (620,45) и Бижбулякский (592,52) районы. Реже всего этот диагноз ставили мужчинам в Баймакском (184,32), Хайбуллинском (210,24) и Абзелиловском (214,21) районах. Примечательно, что Абзелиловский район оказался в списке самых «здоровых» как для мужчин, так и для женщин.

Эксперты отмечают, что рост статистики отчасти связан с улучшением диагностики — выявлять рак стали на более ранних стадиях.