Пострадавшие от нападения на общежитие в Уфе идут на поправку

Шесть человек пострадали во время нападения 15-летнего подростка с ножом на общежитие Башкирского медуниверситета в Уфе 7 февраля. Большинство из них находятся в стабильном состоянии, нападавший задержан и госпитализирован.
Шесть человек пострадали в результате нападения на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил, что большинство раненых показывают положительную динамику выздоровления и находятся в стабильном состоянии.

Инцидент произошел 7 февраля. По данным следствия, 15-летний подросток ворвался в общежитие БГМУ, расположенное по адресу ул. Репина, 6. В нем преимущественно проживают иностранные студенты из Индии и Африки.

Нападавший, по предварительной информации, взорвал петарду, а затем применил нож. В результате пострадали студенты и охранник. При задержании подросток причинил ножевые ранения двум сотрудникам правоохранительных органов. Сам он также получил травмы и был доставлен в детскую больницу №17.

Пострадавшие

Всего пострадали шесть человек. Четверо студентов в возрасте от 21 до 24 лет госпитализированы с ножевыми ранениями. Ректор университета Валентин Павлов уточнил, что все они являются гражданами Индии.

35-летний охранник получил резаные раны лица и бедра. Еще один пострадавший обратился за медицинской помощью с химическим ожогом глаза, предположительно от перцового баллончика. Также в больницу доставлен несовершеннолетний с ранениями шеи и рук.

Двое пострадавших находятся в городской больнице №18, по одному — в №13 и №21. По сообщению министра здравоохранения, состояние всех пациентов стабильное, за исключением одного, который находится в тяжелом состоянии. Пятый пострадавший от госпитализации отказался. Для оказания помощи было задействовано пять бригад скорой помощи.

Реакция властей

По факту нападения Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Нападавший задержан.

Глава Башкортостана Радий Хабиров взял ситуацию под личный контроль. Он также заявил о готовности оказать помощь родственникам пострадавших с приездом в Россию. Мотивы действий подростка устанавливаются.

По данным следствия, подросток принес с собой нож, кастет, перцовый баллончик и петарды. На стене в общежитии были обнаружены следы, предположительно, нарисованной свастики.

По факту возможной халатности должностных лиц, ответственных за безопасность в общежитии, возбуждено отдельное дело.

