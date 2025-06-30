Поставили рекорд: Минздрав Башкирии отчитался о прорыве в медицине

В Башкирии исторический минимум младенческой смертности. Минздрав рапортует об успехах, но глава республики уже готовит мозговой штурм по рождаемости.
В Башкирии добились исторического рекорда по выживаемости новорождённых. Новость о прорыве, как сообщает РБК Уфа, озвучил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин на совещании в правительстве. По его словам, оперативные цифры упали до невиданного ранее уровня в 3,5 случая на тысячу родившихся.
Впрочем, за этой победой скрывается другая, куда более серьёзная задачка. Это ложка дёгтя в бочке медицинского мёда — низкая рождаемость. Глава республики Радий Хабиров признал, что хвастаться тут нечем, и призвал чиновников устроить «мозговой штурм», чтобы найти выход из ситуации.
Пока власти ищут решение, в медицину продолжают вливать деньги. В этом году на стройку и оснащение женских консультаций с роддомами направят больше миллиарда рублей. Из этой суммы 350 миллионов пойдут на оборудование для уфимских перинатальных центров, а на оставшиеся 714,9 миллиона построят 12 модульных консультаций в сёлах.
В целом, планы на улучшение демографии у республики масштабные. Согласно программе повышения рождаемости, на 2025–2027 годы заложено 13,56 миллиарда рублей. Больше всего средств, 5,13 миллиарда, планируют потратить именно в текущем году.
Такой результат — итог долгой системной работы. Показатель смертности новорождённых падает не первый год, а последовательно. Для сравнения, ещё в 2022 году он составлял 4,2 промилле, в 2023-м — 3,9, а по уточнённым итогам 2024-го опустился до 3,8.
О значительных успехах отчитывались и ранее. Как сообщал «Башинформ» в феврале 2025 года, за шесть лет, с 2019-го, показатель младенческой смертности в республике рухнул на 40%. Этого удалось достичь в том числе благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в рамках которого на медицину в регионе направили 33,4 млрд рублей.
При этом, по официальным данным за 2022 год, Башкирия хоть и обогнала среднероссийский показатель по выживаемости младенцев (4,2 против 4,5), но всё ещё уступала среднему значению по Приволжскому федеральному округу, где цифра составляла 4,1.
Как именно Башкирии удалось добиться такого рекорда? Это просто удача или результат конкретных действий?
Это результат долгой и системной работы, а не случайность. Во-первых, власти вложили серьёзные деньги в медицину: только в этом году более миллиарда рублей пойдёт на новое оборудование для перинатальных центров и строительство женских консультаций в сёлах. Во-вторых, изменился сам подход: врачи научились выхаживать до 85% детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (менее 1 кг). Кроме того, была выстроена чёткая маршрутизация: более 83% женщин с риском преждевременных родов теперь попадают в специализированные центры, где им могут оказать высокотехнологичную помощь.
Если врачи спасают больше младенцев, почему рождаемость всё равно падает? Разве это не парадокс?
Это не парадокс, а две разные проблемы. Медицина отвечает за то, чтобы уже наступившая беременность закончилась благополучно, и здесь успехи очевидны. А вот решение завести ребёнка зависит от социально-экономических факторов: уверенности в будущем, уровня доходов, наличия жилья. Власти это понимают и пытаются стимулировать рождаемость отдельной программой, на которую за три года выделят 13,56 миллиарда рублей. Прогнозы пока осторожные: ожидается, что число новорождённых достигнет дна в 2026 году, и только потом начнётся медленный рост.
От чего сегодня чаще всего умирают младенцы в Башкирии, если медицина так шагнула вперёд?
Несмотря на все успехи, полностью исключить риски невозможно. Главной причиной младенческой смертности остаются так называемые «отдельные состояния перинатального периода» — это осложнения, которые возникают у ребёнка прямо перед, во время или сразу после родов. На них приходится более половины всех трагических случаев. На втором месте — врождённые аномалии и пороки развития, а на третьем — инфекционные заболевания.
Как успехи Башкирии выглядят на фоне остальной России? Мы в лидерах или догоняющих?
Башкирия показывает отличную динамику, но не является абсолютным лидером в стране. Снижение младенческой смертности — это общероссийский тренд, который усилился благодаря нацпроекту «Здравоохранение»: за шесть лет показатель по стране упал почти на 20%. Самые низкие цифры демонстрируют Мордовия, Татарстан и Владимирская область. При этом республика стабильно опережает среднероссийские показатели, но в рамках Приволжского федерального округа ещё есть, к чему стремиться.
Что конкретно изменилось в системе помощи беременным и новорождённым за последние годы?
Ключевое изменение — это переход от общей помощи к специализированной и высокотехнологичной. В 2023 году такую помощь получили более 3,6 тысяч детей. Кроме того, огромную роль играет психологическая поддержка. В республике активно работают центры консультирования для женщин, которые сомневаются, сохранять ли беременность. Только благодаря этой работе удалось сохранить около 1,5 тысяч детских жизней. То есть система работает комплексно: и с телом, и с решением будущей мамы.