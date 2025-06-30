Поставили рекорд: Минздрав Башкирии отчитался о прорыве в медицине

В Башкирии исторический минимум младенческой смертности. Минздрав рапортует об успехах, но глава республики уже готовит мозговой штурм по рождаемости.

В Башкирии добились исторического рекорда по выживаемости новорождённых. Новость о прорыве, как сообщает РБК Уфа, озвучил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин на совещании в правительстве. По его словам, оперативные цифры упали до невиданного ранее уровня в 3,5 случая на тысячу родившихся.

Впрочем, за этой победой скрывается другая, куда более серьёзная задачка. Это ложка дёгтя в бочке медицинского мёда — низкая рождаемость. Глава республики Радий Хабиров признал, что хвастаться тут нечем, и призвал чиновников устроить «мозговой штурм», чтобы найти выход из ситуации.

Пока власти ищут решение, в медицину продолжают вливать деньги. В этом году на стройку и оснащение женских консультаций с роддомами направят больше миллиарда рублей. Из этой суммы 350 миллионов пойдут на оборудование для уфимских перинатальных центров, а на оставшиеся 714,9 миллиона построят 12 модульных консультаций в сёлах.

В целом, планы на улучшение демографии у республики масштабные. Согласно программе повышения рождаемости, на 2025–2027 годы заложено 13,56 миллиарда рублей. Больше всего средств, 5,13 миллиарда, планируют потратить именно в текущем году.

Такой результат — итог долгой системной работы. Показатель смертности новорождённых падает не первый год, а последовательно. Для сравнения, ещё в 2022 году он составлял 4,2 промилле, в 2023-м — 3,9, а по уточнённым итогам 2024-го опустился до 3,8.

О значительных успехах отчитывались и ранее. Как сообщал «Башинформ» в феврале 2025 года, за шесть лет, с 2019-го, показатель младенческой смертности в республике рухнул на 40%. Этого удалось достичь в том числе благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в рамках которого на медицину в регионе направили 33,4 млрд рублей.

При этом, по официальным данным за 2022 год, Башкирия хоть и обогнала среднероссийский показатель по выживаемости младенцев (4,2 против 4,5), но всё ещё уступала среднему значению по Приволжскому федеральному округу, где цифра составляла 4,1.