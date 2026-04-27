Полуторагодовалый ребёнок обварился кипятком в Башкирии

Полуторагодовалого ребёнка с ожогами 30% тела госпитализировали в горбольницу №1 Стерлитамака. Состояние малыша тяжёлое.

В воскресенье, 26 апреля, в Башкирии полуторагодовалый ребёнок получил ожоги кипятком. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Малыша с термическими повреждениями трети поверхности тела в экстренном порядке доставили в городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое. Тактику лечения медики согласовали со специалистами Республиканского ожогового центра.

По данным Республиканского ожогового центра Башкирии, ожоговая травма в Республике Башкортостан составляет 2,5% от всех видов травм и отравлений, у детей — 3,5%. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли пострадавших с обширными и глубокими ожогами среди детей до трёх лет.

Республиканский ожоговый центр — единственное в регионе специализированное учреждение, оказывающее круглосуточную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь взрослым и детям с тяжёлыми термическими, химическими, электрическими и комбинированными травмами со всех уголков Башкирии.

Ежегодно в учреждении специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь получают около 1,5 тысячи пострадавших с ожоговой травмой, из них от 550 до 650 — дети.