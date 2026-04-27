Полуторагодовалый ребёнок обварился кипятком в Башкирии

Полуторагодовалого ребёнка с ожогами 30% тела госпитализировали в горбольницу №1 Стерлитамака. Состояние малыша тяжёлое.
В воскресенье, 26 апреля, в Башкирии полуторагодовалый ребёнок получил ожоги кипятком. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Малыша с термическими повреждениями трети поверхности тела в экстренном порядке доставили в городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое. Тактику лечения медики согласовали со специалистами Республиканского ожогового центра.

По данным Республиканского ожогового центра Башкирии, ожоговая травма в Республике Башкортостан составляет 2,5% от всех видов травм и отравлений, у детей — 3,5%. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли пострадавших с обширными и глубокими ожогами среди детей до трёх лет.

Республиканский ожоговый центр — единственное в регионе специализированное учреждение, оказывающее круглосуточную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь взрослым и детям с тяжёлыми термическими, химическими, электрическими и комбинированными травмами со всех уголков Башкирии.

Ежегодно в учреждении специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь получают около 1,5 тысячи пострадавших с ожоговой травмой, из них от 550 до 650 — дети.

27.04.2026
Двухлетнюю девочку с пневмонией доставили санавиацией из Сибая в Уфу

Двухлетнюю девочку с пневмонией эвакуировали из Сибая в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы. Ребёнок находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
24.04.2026
Хирурги Башкирии спасли почку ребёнку с внутренним кровотечением

Врачи Нефтекамска и специалисты Республиканской детской клинической больницы сохранили почку 12-летнему мальчику с разрывом органа и внутренним кровотечением.
24.04.2026
В Башкирии диагностируют больше случаев рака — почему это хорошая новость

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику онкозаболеваемости за 2021–2025 годы и объяснило причины её роста улучшением качества диагностики, а не реальным увеличением числа больных.
23.04.2026
В Уфе хирурги удалили миому размером с 25-недельный плод

Врачи уфимской городской больницы №8 провели реконструктивно-пластическую операцию 36-летней пациентке с гигантской миомой и сохранили ей матку.
20.04.2026
В Башкирии назвали район с наибольшей заболеваемостью раком

В 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии выросла на 4,6%. Самый высокий показатель зафиксирован в Альшеевском районе, самый низкий — в Хайбуллинском.
17.04.2026
В Башкирии приняли новый документ по оказанию неотложной помощи

Министерство здравоохранения Башкирии утвердило региональный стандарт неотложной медицинской помощи. Документ разрабатывался с 2024 года и закрепляет единые алгоритмы работы для всех участников службы НМП.
12.04.2026
В Башкирии подвели итоги диспансеризации за первые три месяца 2026 года

Минздрав Башкирии опубликовал итоги диспансеризации за январь–март 2026 года: медобследование прошли более 435 тысяч жителей республики.
