Пока страна отдыхает: как в Башкирии будут работать поликлиники 3 и 4 ноября

Минздрав Башкирии обновил график работы медучреждений на 3 и 4 ноября. Клиники и больницы перейдут на субботний режим, чтобы все желающие успели на диспансеризацию.
Пока вся страна готовится к дополнительным выходным, медики республики не уходят на каникулы. В региональном Минздраве сообщили, что 3 и 4 ноября поликлиники продолжат принимать пациентов. Правда, по немного измененному расписанию.

График на праздники

Амбулаторные отделения будут открыты по субботнему графику — с 8:00 до 17:00. Вызвать доктора на дом можно будет до 16:00. Пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа или коронавируса ждут в фильтр-боксах, которые также будут функционировать до пяти вечера.

Диспансеризация и прививки

Внеплановые выходные — отличная возможность заняться своим здоровьем. В эти дни жители Башкирии смогут пройти диспансеризацию, профосмотры и сделать прививку от гриппа. Женские консультации тоже продолжат работу, однако их точный график в ведомстве не уточнили.

Скрининг для новорожденных

Отдельное внимание уделили самым маленьким. Биоматериалы новорожденных для неонатального скрининга будут принимать в Уфе на улице Чернышевского, 41. Беременные женщины также смогут пройти плановое УЗИ в межрайонных кабинетах.

Кстати, о диспансеризации. В 2025 году на плановый чекап организма приглашают тех, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах. Пройти обследование можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

Что касается неонатального скрининга, то с 2023 года его программу в России значительно расширили. Теперь младенцев в первые дни жизни проверяют не на пять, как раньше, а на несколько десятков наследственных заболеваний. Это позволяет выявить серьёзные патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.

