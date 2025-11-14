Онкологи из Москвы обследовали более 600 работников башкирских предприятий

Федеральный проект «Онкопатруль» в третий раз приехал в республику. Врачи из Москвы осмотрели более 600 сотрудников трёх крупных промпредприятий.

В Башкирии подвели итоги работы федерального проекта «Онкопатруль». Об успехах в борьбе с онкологией в регионе отчитался глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что хороших результатов удалось достичь благодаря медикам, новому оборудованию и своевременной диагностике.

В этом году в республику уже в третий раз высадился десант столичных специалистов из НМИЦ радиологии. Вместе с местными онкодиспансерами они организовали скрининги прямо на промышленных гигантах.

Всего медобследования прошли более 600 человек из числа сотрудников «ОДК-УМПО», «Башкирской содовой компании» и «Салаватстекло».

По итогам осмотров у нескольких работников заподозрили опасную болезнь. Сейчас они проходят углублённые обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.

Ведущие онкологи страны также провели в регионе серию образовательных семинаров и мастер-классов. Своим опытом они делились с башкирскими коллегами и студентами-медиками.

Радий Хабиров поблагодарил федеральных врачей и выразил надежду, что «Онкопатруль» заглянет в Башкирию и в следующем году. Глава региона также призвал всех жителей внимательнее относиться к своему здоровью.