Онколог перечислил обязательные обследования для людей старше 40 лет

Онколог Роман Гончарук, представляющий Медицинский комплекс ДВФУ и Школу медицины и наук о жизни, настоятельно рекомендует гражданам старше 40 лет проходить регулярные медицинские осмотры для раннего выявления онкологических заболеваний.

Специалист подчеркивает важность ежегодного флюорографического или рентгенологического обследования органов грудной клетки. При наличии медицинских показаний может быть рекомендовано низкодозное компьютерное томографическое исследование.

Для мониторинга состояния щитовидной железы предлагается проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) с периодичностью раз в 3-5 лет. Эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) следует выполнять каждые три года. Ежегодный анализ кала на скрытую кровь также входит в перечень рекомендованных диагностических мер.

Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию каждые два года. Кроме того, регулярные консультации гинеколога и сдача ПАП-теста являются обязательными для этой возрастной группы.

Мужчинам, достигшим 45 лет, рекомендуется сдавать анализ на общий простат-специфический антиген (ПСА). В случае отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям частота контроля этого показателя должна быть увеличена, отметил врач в интервью РИА-Новости.