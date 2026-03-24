Не дефицит, а сезонность: Госкомитет Башкирии развеял слухи о нехватке вакцин от бешенства

Госкомитет Башкирии по ветеринарии опроверг нехватку вакцины от бешенства для диких животных. Ведомство объяснило ситуацию сезонностью и сложной логистикой препарата.

В Башкирии нет дефицита вакцины от бешенства для диких животных — об этом заявили в Госкомитете республики по ветеринарии. Однако у системы профилактики есть ограничения, которые создают у жителей впечатление нехватки препарата.

По данным ведомства, главным переносчиком вируса в дикой природе остаётся лисица — на неё приходится до 88% случаев заражения домашних и сельскохозяйственных животных. Ведомство сосредоточило основные усилия на контроле популяции хищников и их иммунизации.

Диким животным вакцину вводят не инъекционно, а через съедобные приманки. Их раскладывают вблизи населённых пунктов, граничащих с лесами, по барьерному методу. Охватить все леса региона физически невозможно, поэтому ветеринары делают акцент на территориях рядом с жилыми зонами.

«Вакцины хватает, но её нельзя применять круглый год. Есть строгие требования по температуре — например, при минусе вакцинацию проводить нельзя», — пояснил начальник профильного отдела Госкомитета Александр Деблик.

Кампании проводятся два раза в год: весной, в апреле-мае, и осенью — с конца сентября по ноябрь. В эти периоды из федерального центра поступают крупные партии препарата. Между кампаниями ведомство использует переходящий запас для реагирования на локальные вспышки.

Дополнительную сложность создаёт логистика. Препарат поставляется замороженным и представляет собой не компактные ампулы, а объёмные приманки, которые требуют оперативной доставки по районам и хранения в морозильных камерах.

В Госкомитете подчёркивают: речь не о дефиците, а об особенностях применения — вакцинация привязана к погоде, сезону и эпизоотической ситуации.

В 2025 году в Башкирии выявили 13 очагов бешенства среди животных — болезнь фиксировали у лис, енотовидных собак, рысей, а также домашних кошек и собак. За год медицинская помощь после укусов и контактов с заражёнными животными потребовалась 17 жителям региона. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году более 9,9 тысячи человек обратились за прививкой от бешенства, из них 6196 — после укусов собак.

Ситуация с бешенством в Башкирии обострилась в начале 2026 года. В январе карантин вводился в Учалинском, Благовещенском (после нападения бешеной рыси на ребёнка в лагере «Уфимский сокол») и Баймакском районах. С начала года в Госкомитет по ЧС поступило более 50 обращений о появлении лисиц вблизи жилья.

На территории 48 районов Башкортостана сохраняется высокая численность лисицы, а в более чем 10 районах — волка, что влияет на эпизоотическую обстановку по бешенству. В 2025 году в рамках регулирования численности охотники добыли 243 лисицы и 15 волков.