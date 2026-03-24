0
19 часов
Здоровье

Не дефицит, а сезонность: Госкомитет Башкирии развеял слухи о нехватке вакцин от бешенства

Госкомитет Башкирии по ветеринарии опроверг нехватку вакцины от бешенства для диких животных. Ведомство объяснило ситуацию сезонностью и сложной логистикой препарата.
надпись карантин
©Ньюс-Баш

В Башкирии нет дефицита вакцины от бешенства для диких животных — об этом заявили в Госкомитете республики по ветеринарии. Однако у системы профилактики есть ограничения, которые создают у жителей впечатление нехватки препарата.

По данным ведомства, главным переносчиком вируса в дикой природе остаётся лисица — на неё приходится до 88% случаев заражения домашних и сельскохозяйственных животных. Ведомство сосредоточило основные усилия на контроле популяции хищников и их иммунизации.

Диким животным вакцину вводят не инъекционно, а через съедобные приманки. Их раскладывают вблизи населённых пунктов, граничащих с лесами, по барьерному методу. Охватить все леса региона физически невозможно, поэтому ветеринары делают акцент на территориях рядом с жилыми зонами.

«Вакцины хватает, но её нельзя применять круглый год. Есть строгие требования по температуре — например, при минусе вакцинацию проводить нельзя», — пояснил начальник профильного отдела Госкомитета Александр Деблик.

Кампании проводятся два раза в год: весной, в апреле-мае, и осенью — с конца сентября по ноябрь. В эти периоды из федерального центра поступают крупные партии препарата. Между кампаниями ведомство использует переходящий запас для реагирования на локальные вспышки.

Дополнительную сложность создаёт логистика. Препарат поставляется замороженным и представляет собой не компактные ампулы, а объёмные приманки, которые требуют оперативной доставки по районам и хранения в морозильных камерах.

В Госкомитете подчёркивают: речь не о дефиците, а об особенностях применения — вакцинация привязана к погоде, сезону и эпизоотической ситуации.

В 2025 году в Башкирии выявили 13 очагов бешенства среди животных — болезнь фиксировали у лис, енотовидных собак, рысей, а также домашних кошек и собак. За год медицинская помощь после укусов и контактов с заражёнными животными потребовалась 17 жителям региона. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году более 9,9 тысячи человек обратились за прививкой от бешенства, из них 6196 — после укусов собак.

Ситуация с бешенством в Башкирии обострилась в начале 2026 года. В январе карантин вводился в Учалинском, Благовещенском (после нападения бешеной рыси на ребёнка в лагере «Уфимский сокол») и Баймакском районах. С начала года в Госкомитет по ЧС поступило более 50 обращений о появлении лисиц вблизи жилья.

На территории 48 районов Башкортостана сохраняется высокая численность лисицы, а в более чем 10 районах — волка, что влияет на эпизоотическую обстановку по бешенству. В 2025 году в рамках регулирования численности охотники добыли 243 лисицы и 15 волков.

Похожие записи
0
19.02.2026
Здоровье

В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО

игла шприца
Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.
0
10.02.2026
Здоровье

В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству на заправке и в частном секторе

надпись карантин
В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству. Опасные очаги найдены на АГЗС и улице Дунайской. Введены жесткие ограничения.
0
01.02.2026
Новости

Лисы с признаками болезни стали чаще выходить к людям в Башкирии

рыжая лиса
С начала года в Госкомитет по ЧС Башкирии поступило более 50 обращений о появлении лисиц вблизи жилья. Специалисты напоминают о правилах поведения при встрече с дикими животными.
0
30.01.2026
Здоровье

В Башкирии закрыли целую деревню из-за вспышки смертельного заболевания

надпись карантин
В Баймакском районе ввели карантин из-за бешенства. Очаг заболевания находится в частном подворье, в деревне запрещен вывоз скота.
0
12.01.2026
Происшествия

В Башкирии бешеная рысь напала на ребенка в лагере «Уфимский сокол»

поймали рысь
На территории лагеря под Уфой дикое животное напало на 12-летнюю девочку. Рысь погибла до приезда ветеринаров, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства.
0
27.12.2025
Происшествия

Бешеная лиса ранила охранника в Уфимском районе

рыжая лиса
Житель пригорода Уфы проходит экстренную вакцинацию после попытки разнять драку лисы и собаки. У дикого животного подтвердили бешенство, а пес, с которым оно контактировало, пропал.
0
11.12.2025
Здоровье

В Башкирии ввели карантин по бешенству: очаг нашли в частном подворье

надпись карантин
В селе Кудеевский Иглинского района установлен карантин по бешенству. Указом главы региона введены ограничения на перемещение и выставки животных.
0
03.11.2025
Здоровье

В одном из городов Башкирии закончились вакцины от смертельной болезни

инъекция вакцины в плечо
В Стерлитамаке снова скандал из-за нехватки вакцины от бешенства. Люди после укусов животных не могут завершить курс прививок, а Минздрав уверяет, что всё в порядке.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.