«Нас просто дурят»: в Уфе роженицы подняли панику из-за закрытия роддома №8

В уфимской Черниковке скандал: роддом №8 внезапно закрыли на «санитарные мероприятия» без указания сроков. Власти говорят — плановая помывка, а роженицы уверены, что их лишают лучшей больницы навсегда, и пишут петиции.

В уфимском районе Черниковка назревает недовольство из-за внезапного закрытия родильного отделения больницы №8. Официально его приостановили для проведения «санитарно-гигиенических мероприятий», однако отсутствие конкретных сроков и перенос плановой помывки на 2,5 месяца раньше графика вызвали у местных жительниц панику и подозрения, что роддом закрывают навсегда, пишет Уфа1.

Родильные отделения в Уфе действительно закрываются на плановую обработку раз в год, но для 8-го роддома этот срок должен был наступить только в конце сентября. В начале июля больница без лишних объяснений объявила о приостановке приёма пациенток, чем и спровоцировала волну слухов. В соцсетях женщины делятся эмоциями, называя это место «самым-самым», а персонал — лучшим в районе. «Людей дурят, вот и всё», — возмущаются уфимки в ответ на туманные формулировки больницы и Минздрава.

Жительницы Черниковки уверены, что их «просто разводят», так как плановые мероприятия не проводятся «на неопределённый срок». Самые активные создали петицию на имя главы Башкирии, которая всего за час набрала необходимые 20 подписей для рассмотрения.

Пока власти хранят молчание о дате открытия, роженицы Черниковки остаются в неведении и готовятся отстаивать больницу, которую многие считают своим вторым домом.