«Нас просто дурят»: в Уфе роженицы подняли панику из-за закрытия роддома №8

В уфимской Черниковке скандал: роддом №8 внезапно закрыли на «санитарные мероприятия» без указания сроков. Власти говорят — плановая помывка, а роженицы уверены, что их лишают лучшей больницы навсегда, и пишут петиции. ©Imagen
В уфимском районе Черниковка назревает недовольство из-за внезапного закрытия родильного отделения больницы №8. Официально его приостановили для проведения «санитарно-гигиенических мероприятий», однако отсутствие конкретных сроков и перенос плановой помывки на 2,5 месяца раньше графика вызвали у местных жительниц панику и подозрения, что роддом закрывают навсегда, пишет Уфа1.
Родильные отделения в Уфе действительно закрываются на плановую обработку раз в год, но для 8-го роддома этот срок должен был наступить только в конце сентября. В начале июля больница без лишних объяснений объявила о приостановке приёма пациенток, чем и спровоцировала волну слухов. В соцсетях женщины делятся эмоциями, называя это место «самым-самым», а персонал — лучшим в районе. «Людей дурят, вот и всё», — возмущаются уфимки в ответ на туманные формулировки больницы и Минздрава.
Жительницы Черниковки уверены, что их «просто разводят», так как плановые мероприятия не проводятся «на неопределённый срок». Самые активные создали петицию на имя главы Башкирии, которая всего за час набрала необходимые 20 подписей для рассмотрения.
Пока власти хранят молчание о дате открытия, роженицы Черниковки остаются в неведении и готовятся отстаивать больницу, которую многие считают своим вторым домом.
Почему такая паника? Власти же говорят, что это просто плановая «помывка».
Дьявол, как всегда, в деталях. Во-первых, плановая обработка должна была состояться только в конце сентября, а роддом закрыли на 2,5 месяца раньше срока. Во-вторых, официальные объявления от больницы и Минздрава не содержат конкретной даты открытия, используя размытую формулировку «на неопределённый срок». Именно это сочетание — внезапность и неопределённость — и породило у жительниц Черниковки уверенность, что их любимый роддом закрывают навсегда, а «санобработка» — это лишь предлог.
Может, есть реальная причина, о которой молчат? Например, здание старое и небезопасное?
Это очень вероятный фактор. Здание роддома построено в 1957 году и, по признанию самих врачей, уже давно не соответствует современным нормативам: в нём нет лифтов, а оборудование изношено. В 2018 году у больницы уже были проблемы из-за рентген-аппарата, который, по решению суда, создавал вредное излучение. Однако последние проверки в июне 2025 года не выявили нарушений, требующих закрытия. Это похоже на «итальянскую забастовку» наоборот: власти могли использовать формальный повод (помывку), чтобы приостановить работу учреждения, состояние которого давно требует не ремонта, а строительства нового корпуса, о чём врачи просят с 1991 года.
Не является ли это частью общероссийской «оптимизации» здравоохранения?
Скорее всего, да. По всей России наблюдается тенденция к закрытию роддомов, особенно в небольших городах или отдельных районах. Власти часто объясняют это низкой рождаемостью и «нерентабельностью». Считается, что если роддом принимает меньше 500 родов в год, то персонал начинает терять квалификацию из-за недостатка практики. Хотя роддом №8 был популярен, на фоне общего демографического спада в стране его могли счесть «избыточным», решив перенаправить потоки в более крупный перинатальный центр.
Куда теперь отправляют рожениц из Черниковки, пока их роддом закрыт?
Официально всех пациенток из 200-тысячной Черниковки теперь направляют в Городской клинический перинатальный центр, более известный как роддом №3. До окончания «санитарных мероприятий» маршрутизация будет именно такой.
Жительницы создали петицию. Это вообще может на что-то повлиять?
Петиция — это в первую очередь инструмент общественного давления. Она уже набрала необходимый минимум подписей, а значит, власти обязаны дать на неё официальный ответ. Это не даёт гарантии, что роддом откроют, но заставляет чиновников выйти из тени и дать чёткие объяснения, а не прятаться за общими фразами. Если выяснится, что роддом действительно закрывают навсегда, такой общественный резонанс может как минимум заставить власти ускорить решение вопроса о строительстве нового корпуса, о котором говорят уже более 30 лет.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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