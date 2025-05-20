МВД опубликовало статистику заболеваемости ВИЧ в Башкирии

Почти 44 тысячи ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Башкирии с 1987 года — такие шокирующие цифры сегодня опубликовали из МВД республики. Стало чуть легче или всё так же страшно? Разбираемся.

В 2024-м диагноз «ВИЧ» поставили 1777 жителям Башкирии — это на 6,4% меньше, чем в прошлом году. От вируса умерло 876 человек — тоже снижение на 9,4%.

Сейчас в республике живёт более 20 тысяч ВИЧ-положительных. На 100 тысяч населения приходится 506,9 заражённых. Но самое тревожное в другом.

Почти 40% всех, кто стоит на учёте, заразились через нестерильные иглы при употреблении наркотиков. То есть удовольствие получили на пару минут, а расплачиваться придётся всю жизнь.

С начала эпидемии в республике зарегистрировали почти 44 тысячи случаев ВИЧ. Из них 17 835 человек уже умерли.