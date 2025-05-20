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МВД опубликовало статистику заболеваемости ВИЧ в Башкирии

©rutube

Почти 44 тысячи ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Башкирии с 1987 года — такие шокирующие цифры сегодня опубликовали из МВД республики. Стало чуть легче или всё так же страшно? Разбираемся.

В 2024-м диагноз «ВИЧ» поставили 1777 жителям Башкирии — это на 6,4% меньше, чем в прошлом году. От вируса умерло 876 человек — тоже снижение на 9,4%.

Сейчас в республике живёт более 20 тысяч ВИЧ-положительных. На 100 тысяч населения приходится 506,9 заражённых. Но самое тревожное в другом.

Почти 40% всех, кто стоит на учёте, заразились через нестерильные иглы при употреблении наркотиков. То есть удовольствие получили на пару минут, а расплачиваться придётся всю жизнь.

С начала эпидемии в республике зарегистрировали почти 44 тысячи случаев ВИЧ. Из них 17 835 человек уже умерли.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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