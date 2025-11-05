Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.

Новорождённый малыш из Башкирии теперь находится в Морозовской детской больнице в Москве. О спасательной операции рассказал глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин. Ребёнка пришлось экстренно эвакуировать спецбортом из-за крайне редкого и опасного диагноза.

Сразу после появления на свет в конце октября врачи обнаружили у мальчика артериовенозную мальформацию вены Галена. Такая аномалия развития сосудов головного мозга встречается примерно у одного из 25 тысяч младенцев. Патология смертельно опасна, если вовремя не вмешаться.

Суть проблемы в том, что артериальная кровь попадает напрямую в вены, минуя капилляры. Это создаёт колоссальную нагрузку на сердце и лёгкие. Без срочной операции у малыша могли развиться сердечная недостаточность и лёгочная гипертензия.

Для консультаций привлекли лучших специалистов из федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга. Вердикт был однозначен: оперировать нужно в первые дни жизни, и делать это должны столичные хирурги.

Перед долгой дорогой уфимские медики стабилизировали состояние крохи. Транспортировка проходила на спецборту, который был оснащён всем необходимым реанимационным оборудованием и специальным медицинским модулем.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей в Морозовской детской городской клинической больнице. Ему предстоит сложное лечение, но шанс на здоровую жизнь есть.

Это не первый случай, когда санавиация приходит на помощь детям из Башкирии в критической ситуации. Не так давно, в октябре, спецбортом в Москву доставили трёхлетнюю девочку из Уфы, за судьбой которой следила вся республика. Ребёнок получил тяжелейшие травмы после того, как ее из окна выбросил собственный отец. После стабилизации состояния уфимскими врачами её отправили на дальнейшее лечение в столичную клинику.