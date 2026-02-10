Минздрав уточнил правила бесплатного нахождения родителей в стационаре вместе с детьми

Минздрав РФ перечислил условия, при которых родители могут бесплатно находиться в стационаре с детьми. Ключевые факторы — возраст ребенка и наличие медицинских показаний.

Минздрав России официально разъяснил права родителей при госпитализации с детьми, поставив точку в спорах о платных услугах. Ведомство подтвердило, что гарантированное бесплатное спальное место и питание предоставляются только сопровождающим детей до четырех лет и детей-инвалидов. В остальных случаях необходимость выделения койки взрослому определяет лечащий врач, исходя из медицинских показаний. Об этом пишет КП-Уфа.

Бесплатная койка и еда до 4 лет и для детей-инвалидов

Согласно актуальным правилам, медицинское учреждение обязано выделить родителю или опекуну отдельную кровать и полноценное питание за счет госбюджета, если возраст ребенка не превышает четырех лет. В этой ситуации врачи не имеют права навязывать платные услуги за совместное пребывание.

Особые льготные условия действуют для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Если ребенок имеет ограничения жизнедеятельности второй или третьей степени, сопровождающий родитель получает бесплатное место и питание вне зависимости от возраста пациента. Эта норма закреплена федеральным законом и обязательна для исполнения во всех государственных стационарах страны.

Правила для детей старше 4 лет: когда придется платить за место

Для родителей детей старше четырех лет, не имеющих статуса инвалида, бесплатное размещение превращается из права в опцию, зависящую от медицинских показаний. Решение единолично принимает лечащий врач: он оценивает, требуется ли ребенку круглосуточный индивидуальный уход, который не в силах обеспечить дежурный персонал отделения.

Если доктор решит, что ребенок способен лежать в палате самостоятельно, больница освобождается от обязанности кормить родителя и предоставлять ему койку. Важно помнить: запретить отцу или матери находиться рядом с ребенком врачи не могут. Родитель вправе оставаться в отделении круглосуточно, но спальное место и еду ему придется оплачивать в кассе или организовывать свой быт самостоятельно.

Ситуация в РДКБ Уфы и больницах Башкирии: строгие нормы

Медицинские учреждения Республики Башкортостан работают в строгом соответствии с федеральными стандартами. В уфимской Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) подтверждают: безусловная бесплатная госпитализация родителя возможна только до четырех лет.

Для детей старшего возраста вопрос решается индивидуально, часто через врачебную комиссию. Под формулировкой «медицинские показания» врачи Башкирии обычно понимают тяжелое состояние пациента, требующее непрерывного мониторинга и помощи, с которой не справится медсестра.

Инициатива Лантратовой

Существует вероятность, что жесткие возрастные рамки будут пересмотрены. В конце января 2026 года депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко. Она предлагает поднять возрастной порог детей для бесплатного пребывания родителей с четырех до семи лет, аргументируя это беспомощностью дошкольников при приеме лекарств и гигиенических процедурах.