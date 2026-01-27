0
8 часов
Здоровье

Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых

Минздрав России обновил стандарты медицинской помощи при гриппе. Срок лечения сокращен до 9 дней, из списка препаратов убрали антибиотики.
прием врача
Минздрав России выпустил приказ № 703н, который меняет правила лечения взрослых от гриппа. Теперь врачи обязаны ориентироваться на средний срок терапии в девять дней, назначать экспресс-тесты и не выписывать антибиотики широкого спектра. Документ уже вступил в силу и заменил нормативы 2012 года.

Содержание
  1. Новые сроки и список лекарств
  2. Обязательные анализы и консультации
  3. Что это значит для пациентов
  4. Справка: грипп в Башкирии

Новые сроки и список лекарств

Медики будут лечить грипп быстрее. Раньше стандарты предусматривали срок от 15 дней до трех недель при тяжелом течении, теперь усредненный показатель — девять суток.

Главное изменение в аптечке — полный отказ от антибиотиков. Минздрав исключил их из стандарта, так как эти препараты не действуют на вирусы. Врачи будут назначать только средства из утвержденного перечня в 25 наименований. В него вошли противовирусные препараты, жаропонижающие (ибупрофен, парацетамол), средства от кашля (амброксол, бромгексин) и сосудосуживающие капли.

Обязательные анализы и консультации

Диагноз «грипп» теперь требует лабораторного подтверждения. Врач обязан провести экспресс-тест на вирусы гриппа А и В (мазок из носоглотки) или отправить материал на ПЦР-исследование. Всего в стандарте прописано 27 методов диагностики. Лечить «на глаз» больше нельзя.

Изменился список специалистов, которые осматривают больного при осложнениях. Из стандарта убрали отоларинголога (лора), невролога и окулиста. Вместо них пациента проконсультируют пульмонолог, кардиолог, гематолог или акушер-гинеколог. Если человек попал в стационар с тяжелой формой болезни, его ежедневно будет осматривать реаниматолог.

Что это значит для пациентов

Во-первых, врач в поликлинике не выпишет антибиотик для перестраховки — это нарушение стандарта. Если вам станет хуже, причину будут искать профильные специалисты (например, пульмонолог), а не лор.

Во-вторых, больничный лист, вероятно, станут закрывать быстрее, ориентируясь на новый норматив в девять дней. Однако врач по-прежнему принимает решение о выписке, глядя на состояние пациента, а не только в документ.

В-третьих, тест на грипп сделают бесплатно по ОМС при обращении к терапевту. Это поможет отличить опасный вирус от обычной простуды и сразу начать правильное лечение.

Справка: грипп в Башкирии

Новые правила заработали в разгар сезона заболеваемости. Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщает, что после новогодних праздников число заболевших выросло на 14%. Люди вернулись в коллективы, и вирусы стали распространяться активнее.

В Уфе за одну неделю врачи фиксируют более 6000 случаев ОРВИ и гриппа. Чаще всего болеют дети — они составляют 40% пациентов. Лаборатории подтверждают, что в регионе циркулирует штамм гриппа А (H3N2), который переносится тяжелее обычного.

Власти рассчитывают на иммунитет населения. К концу 2025 года в республике привились 2,5 миллиона человек. Охват вакцинацией превысил 60%, что сдерживает взрывной рост заболеваемости.

