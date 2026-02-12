0
Здоровье

Минздрав разрешил закрывать больничные листы через мессенджер Max

Минздрав России направил в регионы рекомендации по дистанционному закрытию больничных листов через национальный мессенджер Max. Система уже тестируется в пилотных субъектах.
Минздрав России направил в регионы официальные рекомендации, которые разрешают закрывать электронные листки нетрудоспособности дистанционно. Пациентам больше не нужно идти в поликлинику, чтобы выписаться: врач проведет финальный осмотр через национальный мессенджер Max. Новый формат уже тестируют в Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и соседнем Татарстане, сообщает Медвестник.

Как работает закрытие больничного через приложение Max

Дистанционный формат не отменяет первый поход к врачу. Терапевт обязан лично осмотреть пациента, поставить диагноз и назначить лечение. На этом же приеме врач решает, можно ли закрыть больничный удаленно. Если болезнь протекает без осложнений, доктор назначает дату телемедицинской консультации.

Процедура проходит в три этапа. За сутки до выписки пациенту в мессенджер Max приходит уведомление со ссылкой на видеозвонок. В назначенное время врач связывается с больным по видеосвязи, оценивает самочувствие и закрывает документ. Данные автоматически уходят на портал «Госуслуги» и работодателю. Если симптомы сохранились, врач продлит больничный и пригласит на очный прием.

Мессенджер Max — часть государственной цифровой системы. С сентября 2025 года его обязательно предустанавливают на все новые смартфоны в России. Приложение объединяет функции переписки и доступа к госуслугам.

Когда онлайн-выписка заработает в больницах Башкирии

Башкортостан пока официально не вошел в список пилотных регионов, но технически республика готова к переходу. По данным регионального Минздрава, инфраструктура позволяет внедрить сервис в ближайшее время. В соседнем Татарстане систему уже используют врачи городской клинической больницы №7 Казани.

В 2025 году Башкирия показала высокие результаты цифровизации медицины. Жители республики в 92% случаев записывались к врачам онлайн — через приложение или портал Госуслуг. В селах работает система «Цифровой ФАП»: фельдшеры провели 183 тысячи телемедицинских консультаций с узкими специалистами, избавив пациентов от поездок в райцентры. Также врачи используют искусственный интеллект: за прошлый год нейросети описали 380 тысяч снимков КТ и МРТ.

Новые выплаты по больничному: до 207 тысяч рублей в месяц

В 2026 году изменились суммы выплат по временной нетрудоспособности. Максимальный размер пособия за полный месяц лечения вырос до 207 тысяч рублей — эту сумму получат сотрудники со страховым стажем более 8 лет. Минимальная выплата зависит от МРОТ, который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля.

