Здоровье

Минздрав назвал возраст самой юной мамы в Башкирии в 2025 году

Самой молодой матерью 2025 года в республике стала 14-летняя девочка. Врачи перинатального центра в Уфе приняли у нее здоровую дочь.
врачи принимают роды
©Минздрав Башкирии / Telegram

Девочка родилась доношенной, весом 3 килограмма 190 граммов. Роды прошли в Республиканском клиническом перинатальном центре без осложнений, сообщает портал ufacitynews.

В ведомстве также отчитались о самой возрастной роженице прошедшего года — ей исполнилось 52 года. Разница между самой юной и самой взрослой мамой составила 38 лет. Данные предоставила замминистра здравоохранения Татьяна Саубанова.

Спад рождаемости

Врачи отмечают, что младенческая смертность в регионе снизилась до исторического минимума. Этого добились благодаря новым протоколам выхаживания детей с экстремально низким весом.

При этом общая демографическая ситуация ухудшается. Детей в регионе рождается меньше: только за первые месяцы 2025 года спад составил 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Снижение фиксируют и в городах, и в селах, хотя в районах рождаемость традиционно выше.

Беременность в 14 лет врачи относят к группе высокого риска. Организм подростка еще формируется, таз часто остается узким, а гормональная система нестабильна. Такие роды требуют наблюдения в специализированных центрах третьего уровня.

Роды после 50 лет встречаются крайне редко. Чаще всего женщины откладывают материнство до 40–45 лет, используя репродуктивные технологии (ЭКО). Случай с 52-летней роженицей в Башкирии стал исключением даже для современной статистики.

