Минздрав: доля сторонников ЗОЖ в Башкирии составила 10%

Минздрав России опубликовал данные за январь 2026 года о жителях, которые ведут здоровый образ жизни. В Башкортостане только 10% населения старше 18 лет соблюдают все критерии ведомства. Это ниже среднероссийского уровня и показателей республики за прошлый год.

Год назад здоровый образ жизни вели 14,4% жителей региона. За год показатель снизился на 4,4 процентных пункта. В целом по России принципов ЗОЖ придерживаются 12,7% граждан. Данные приводит портал UfaTime.ru со ссылкой на федеральное министерство.

Показатели в других регионах

Самые высокие показатели зафиксировали в Херсонской области (90,7%), Адыгее (86,2%), Чечне (65,4%) и Волгоградской области (40,4%). Наименьшие значения показали Ставропольский край (3,5%), Амурская область (5,6%) и Якутия (6,1%).

Статистика

Снижение показателей ЗОЖ происходит на фоне сокращения легальных продаж алкоголя. В 2025 году жители Башкирии купили на 11,6% меньше пива и на 10% меньше спиртного в целом. Тем не менее регион по-прежнему занимает 8-е место в РФ по объемам реализации алкогольной продукции.

Власти развивают спортивную инфраструктуру. К форуму «Россия — спортивная держава» в Уфе открыли крупные объекты — Дворец борьбы и Центр фехтования. Однако на показателях Минздрава это пока не отразилось.

В рейтинге РИА Новости, который учитывает не только привычки, но и условия труда, Башкирия занимает 19-е место. Одной из ключевых проблем остаётся курение: по данным Минздрава, табачную зависимость имеют более 17% жителей республики.