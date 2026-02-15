Минздрав: доля сторонников ЗОЖ в Башкирии составила 10%

Год назад здоровый образ жизни вели 14,4% жителей региона. За год показатель снизился на 4,4 процентных пункта. В целом по России принципов ЗОЖ придерживаются 12,7% граждан. Данные приводит портал UfaTime.ru со ссылкой на федеральное министерство.
Показатели в других регионах
Самые высокие показатели зафиксировали в Херсонской области (90,7%), Адыгее (86,2%), Чечне (65,4%) и Волгоградской области (40,4%). Наименьшие значения показали Ставропольский край (3,5%), Амурская область (5,6%) и Якутия (6,1%).
Статистика
Снижение показателей ЗОЖ происходит на фоне сокращения легальных продаж алкоголя. В 2025 году жители Башкирии купили на 11,6% меньше пива и на 10% меньше спиртного в целом. Тем не менее регион по-прежнему занимает 8-е место в РФ по объемам реализации алкогольной продукции.
Власти развивают спортивную инфраструктуру. К форуму «Россия — спортивная держава» в Уфе открыли крупные объекты — Дворец борьбы и Центр фехтования. Однако на показателях Минздрава это пока не отразилось.
В рейтинге РИА Новости, который учитывает не только привычки, но и условия труда, Башкирия занимает 19-е место. Одной из ключевых проблем остаётся курение: по данным Минздрава, табачную зависимость имеют более 17% жителей республики.