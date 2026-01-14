Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.

С 2026 года жители Башкирии в возрасте от 18 до 40 лет смогут бесплатно сдать анализ на липопротеид (а) во время диспансеризации. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что это исследование поможет находить генетическую предрасположенность к ранним инфарктам до появления симптомов.

Что изменилось в правилах

Минздрав обновил программу государственных гарантий. Главное нововведение — поиск наследственных рисков у молодых пациентов.

Анализ на липопротеид (а). Проводится однократно для всех пациентов от 18 до 40 лет. Это позволяет выявить семейную гиперхолестеринемию — одну из главных причин инсультов и инфарктов у молодых людей. Оценка липидного профиля. Изменилась частота углубленной проверки уровня жиров в крови:

Пациенты 18–39 лет — один раз в 6 лет .

. Пациенты 40 лет и старше — один раз в 3 года.

По словам министра, это смещает фокус с лечения последствий на выявление рисков. В 2025 году во время скрининга врачи уже выявили 719 случаев скрытой патологии.

Кому нужно пройти проверку в 2026 году

Диспансеризация добровольная и бесплатная. Если вам больше 40 лет, вы можете проходить ее ежегодно. Если вам от 18 до 39 лет — раз в три года.

В 2026 году на плановый осмотр ждут родившихся в следующие годы:

2008, 2005, 2002

1999, 1996, 1993

1990, 1987.

Профилактические осмотры доступны всем, независимо от возраста. С начала года (до 11 января) обследование уже прошли 16 224 человека.

Справка

В 2026 году Минздрав Башкирии планирует охватить диспансеризацией рекордные 1,86 млн жителей. Это необходимо для удержания положительной динамики: за последние 10 лет смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась на 22%.

Эффективность массовых осмотров подтверждается статистикой прошлых лет. По итогам 10 месяцев 2025 года диспансеризацию прошли около 1,4 миллиона человек. В ходе обследований врачи выявили более 287 тысяч заболеваний, что позволило пациентам своевременно начать лечение.

Системная работа по профилактике дает результаты в долгосрочной перспективе. За последние десять лет смертность от болезней системы кровообращения в Башкортостане снизилась на 22%. Внедрение новых методов диагностики призвано закрепить эту положительную динамику.