0
1 час
Здоровье

Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.
забор крови у пациента
©https://t.me/DrRakhmatullin

С 2026 года жители Башкирии в возрасте от 18 до 40 лет смогут бесплатно сдать анализ на липопротеид (а) во время диспансеризации. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что это исследование поможет находить генетическую предрасположенность к ранним инфарктам до появления симптомов.

Содержание
  1. Что изменилось в правилах
  2. Кому нужно пройти проверку в 2026 году
  3. Справка

Что изменилось в правилах

Минздрав обновил программу государственных гарантий. Главное нововведение — поиск наследственных рисков у молодых пациентов.

  1. Анализ на липопротеид (а). Проводится однократно для всех пациентов от 18 до 40 лет. Это позволяет выявить семейную гиперхолестеринемию — одну из главных причин инсультов и инфарктов у молодых людей.
  2. Оценка липидного профиля. Изменилась частота углубленной проверки уровня жиров в крови:
  • Пациенты 18–39 лет — один раз в 6 лет.
  • Пациенты 40 лет и старше — один раз в 3 года.

По словам министра, это смещает фокус с лечения последствий на выявление рисков. В 2025 году во время скрининга врачи уже выявили 719 случаев скрытой патологии.

Кому нужно пройти проверку в 2026 году

Диспансеризация добровольная и бесплатная. Если вам больше 40 лет, вы можете проходить ее ежегодно. Если вам от 18 до 39 лет — раз в три года.

В 2026 году на плановый осмотр ждут родившихся в следующие годы:

  • 2008, 2005, 2002
  • 1999, 1996, 1993
  • 1990, 1987.

Профилактические осмотры доступны всем, независимо от возраста. С начала года (до 11 января) обследование уже прошли 16 224 человека.

Справка

В 2026 году Минздрав Башкирии планирует охватить диспансеризацией рекордные 1,86 млн жителей. Это необходимо для удержания положительной динамики: за последние 10 лет смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась на 22%.

Эффективность массовых осмотров подтверждается статистикой прошлых лет. По итогам 10 месяцев 2025 года диспансеризацию прошли около 1,4 миллиона человек. В ходе обследований врачи выявили более 287 тысяч заболеваний, что позволило пациентам своевременно начать лечение.

Системная работа по профилактике дает результаты в долгосрочной перспективе. За последние десять лет смертность от болезней системы кровообращения в Башкортостане снизилась на 22%. Внедрение новых методов диагностики призвано закрепить эту положительную динамику.

Похожие записи
0
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

вертолет санавиации
Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
0
09.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

беременная женина сидит на подоконнике
За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
0
06.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии раскрыл данные по рождаемости за 2025 год

беременная женина сидит на подоконнике
По данным главы регионального минздрава, за 11 месяцев 2025 года в Башкортостане родилось 27 574 ребенка — это ниже прогнозов властей. При этом младенческая смертность упала до 3,2 промилле, что стало историческим минимумом для республики.
1
31.12.2025
Здоровье

В Уфе окончательно закрыли роддом №8 из-за ветхости здания

беременная женина сидит на подоконнике
Роддом №8 в Черниковке официально прекратил работу. Здание 1956 года постройки признали непригодным для современных медицинских стандартов, а рожениц перенаправили в Городской перинатальный центр.
0
26.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии предложил новый порядок донорства и трансплантации органов

врачи на операции
Минздрав республики разработал единый регламент для всех этапов пересадки — от изъятия органов до самой операции. Документ закрепит список больниц, которым разрешено работать с донорами.
0
19.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

фойе поликлиники
Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
0
13.12.2025
Происшествия

В Уфе выписали подростка, прыгнувшего вместе с подругой в реку Белую после кражи

автомобиль реанимации
Медики выписали 17-летнего юношу, который 3 декабря проплыл более километра по ледяной реке Белой в Уфе. Об этом 12 декабря сообщили в Минздраве Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.