Здоровье

Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
фойе поликлиники
©Радий Хабиров / Telegram

Поликлиники будут принимать пациентов восемь дней из двенадцати, но по сокращенному графику. В остальные дни помощь оказывают только экстренные службы.

  1. Когда работают врачи
  2. Куда обращаться в выходные
  3. Температура, зубы и диспансеризация

Когда работают врачи

Попасть на плановый прием к терапевту или узкому специалисту можно в следующие дни:

  • 31 декабря;
  • 2, 3, 5, 6 января;
  • 8, 9, 10 января.

В эти даты поликлиники открыты с 08:00 до 17:00. Вызовы врача на дом (включая неотложную помощь) диспетчеры принимают до 16:00.

Куда обращаться в выходные

Полностью нерабочими днями для поликлиник станут 1, 4, 7 и 11 января.

Если в эти дни случится что-то срочное:

  1. Вызывайте скорую помощь (при угрозе жизни).
  2. Езжайте в травмпункт.
  3. Обращайтесь в приемный покой дежурной больницы.

Температура, зубы и диспансеризация

Для разных категорий пациентов действуют свои правила:

  • Симптомы ОРВИ. Фильтр-боксы для пациентов с температурой работают по графику поликлиник: с 08:00 до 17:00 в рабочие дни каникул.
  • Диспансеризация и женские консультации. Профосмотры и прием беременных проводятся в те же дни, что и основной прием (31 декабря, 2–3, 5–6, 8–10 января).
  • Стоматология. Лечить острую зубную боль будут дежурные врачи. График плавающий, обычно — с 09:00 до 15:00. Точное время уточняйте на сайте вашей стоматологической поликлиники.

Правительство Башкирии утвердило длинные выходные в честь Нового года в соответствии с федеральным производственным календарем на 2026 год. Ранее похожий график дежурств Минздрав вводил в ноябре — тогда врачи также работали по субботнему расписанию с сокращенным временем приема вызовов.

