Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Поликлиники будут принимать пациентов восемь дней из двенадцати, но по сокращенному графику. В остальные дни помощь оказывают только экстренные службы.

Когда работают врачи

Попасть на плановый прием к терапевту или узкому специалисту можно в следующие дни:

31 декабря;

2, 3, 5, 6 января;

8, 9, 10 января.

В эти даты поликлиники открыты с 08:00 до 17:00. Вызовы врача на дом (включая неотложную помощь) диспетчеры принимают до 16:00.

Куда обращаться в выходные

Полностью нерабочими днями для поликлиник станут 1, 4, 7 и 11 января.

Если в эти дни случится что-то срочное:

Вызывайте скорую помощь (при угрозе жизни). Езжайте в травмпункт. Обращайтесь в приемный покой дежурной больницы.

Температура, зубы и диспансеризация

Для разных категорий пациентов действуют свои правила:

Симптомы ОРВИ . Фильтр-боксы для пациентов с температурой работают по графику поликлиник: с 08:00 до 17:00 в рабочие дни каникул.

. Фильтр-боксы для пациентов с температурой работают по графику поликлиник: с 08:00 до 17:00 в рабочие дни каникул. Диспансеризация и женские консультации . Профосмотры и прием беременных проводятся в те же дни, что и основной прием (31 декабря, 2–3, 5–6, 8–10 января).

. Профосмотры и прием беременных проводятся в те же дни, что и основной прием (31 декабря, 2–3, 5–6, 8–10 января). Стоматология. Лечить острую зубную боль будут дежурные врачи. График плавающий, обычно — с 09:00 до 15:00. Точное время уточняйте на сайте вашей стоматологической поликлиники.

Правительство Башкирии утвердило длинные выходные в честь Нового года в соответствии с федеральным производственным календарем на 2026 год. Ранее похожий график дежурств Минздрав вводил в ноябре — тогда врачи также работали по субботнему расписанию с сокращенным временем приема вызовов.