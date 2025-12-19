Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

Поликлиники будут принимать пациентов восемь дней из двенадцати, но по сокращенному графику. В остальные дни помощь оказывают только экстренные службы.
Когда работают врачи
Попасть на плановый прием к терапевту или узкому специалисту можно в следующие дни:
- 31 декабря;
- 2, 3, 5, 6 января;
- 8, 9, 10 января.
В эти даты поликлиники открыты с 08:00 до 17:00. Вызовы врача на дом (включая неотложную помощь) диспетчеры принимают до 16:00.
Куда обращаться в выходные
Полностью нерабочими днями для поликлиник станут 1, 4, 7 и 11 января.
Если в эти дни случится что-то срочное:
- Вызывайте скорую помощь (при угрозе жизни).
- Езжайте в травмпункт.
- Обращайтесь в приемный покой дежурной больницы.
Температура, зубы и диспансеризация
Для разных категорий пациентов действуют свои правила:
- Симптомы ОРВИ. Фильтр-боксы для пациентов с температурой работают по графику поликлиник: с 08:00 до 17:00 в рабочие дни каникул.
- Диспансеризация и женские консультации. Профосмотры и прием беременных проводятся в те же дни, что и основной прием (31 декабря, 2–3, 5–6, 8–10 января).
- Стоматология. Лечить острую зубную боль будут дежурные врачи. График плавающий, обычно — с 09:00 до 15:00. Точное время уточняйте на сайте вашей стоматологической поликлиники.
Правительство Башкирии утвердило длинные выходные в честь Нового года в соответствии с федеральным производственным календарем на 2026 год. Ранее похожий график дежурств Минздрав вводил в ноябре — тогда врачи также работали по субботнему расписанию с сокращенным временем приема вызовов.