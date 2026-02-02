Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей пострадавших в ДТП в Учалах и Салавате

Министр здравоохранения республики рассказал о самочувствии несовершеннолетних, получивших травмы в дорожных авариях в минувшую субботу.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о самочувствии несовершеннолетних, получивших травмы в авариях 31 января. Врачи оказали помощь 11-летнему мальчику и 14-летней девочке. Подростку из Салавата потребовалась телемедицинская консультация с федеральным центром.

Салават: телемедицина с Москвой для спасения 14-летней школьницы

В Салавате столкнулись две иномарки. Травмы получили три человека. В наиболее сложном положении оказалась 14-летняя школьница. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Чтобы выбрать верную тактику лечения, местные медики связались с федеральным центром по линии санавиации и провели телемедицинский консилиум.

В этой же аварии пострадали двое взрослых. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Молодой человек от госпитализации отказался.

Авария в Учалах: травмы 11-летнего подростка и вердикт врачей

Второе ДТП произошло в Учалах — там не разъехались два легковых автомобиля. Травмы получил 11-летний мальчик. Его доставили в травмпункт, где врач-травматолог провел осмотр и необходимые обследования. Госпитализация ребенку не потребовалась, его направили на амбулаторное лечение.

Статистика Минтранса: 44 аварии в Башкирии с начала 2026 года

Хотя год начался со снижения аварийности, дорожная обстановка остается сложной. По данным Минтранса республики, с 1 по 11 января 2026 года в регионе зафиксировали 44 ДТП, что на 28 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основными рисками остаются гололед и плохая видимость. Госкомитет РБ по ЧС сообщает, что только за первые дни года в систему-112 поступило 10 сообщений о наездах на пешеходов.

Как избежать ДТП в гололед: советы спасателей Госкомитета РБ

Зимой тормозной путь увеличивается, а видимость падает. Спасатели рекомендуют водителям соблюдать три правила: снижать скорость перед перекрестками и переходами, держать дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров на обледенелых участках. Пешеходам советуют носить светоотражающие элементы, чтобы водители замечали их издалека.