Здоровье

Минздрав Башкирии раскрыл данные по рождаемости за 2025 год

По данным главы регионального минздрава, за 11 месяцев 2025 года в Башкортостане родилось 27 574 ребенка — это ниже прогнозов властей. При этом младенческая смертность упала до 3,2 промилле, что стало историческим минимумом для республики.
беременная женина сидит на подоконнике
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин озвучил статистику рождаемости за 11 месяцев 2025 года. В республике появилось на свет 27 574 малыша.

Показатели оказались ниже ожиданий. В проекте программы повышения рождаемости на 2025–2027 годы минсемтруда республики прогнозировал рождение 33,9 тысяч детей в 2025 году. Реальные цифры оказались примерно на 6 тысяч меньше.

Вместе с тем, в регионе зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. За 11 месяцев 2025 года показатель составил 3,2 промилле на 1000 родившихся. Для сравнения: в 2024 году этот показатель равнялся 4 промилле.

Глава минздрава связывает достижение с комплексом реформ в системе здравоохранения. Среди ключевых мер — создание трехуровневой системы помощи беременным и детям, разработка индивидуальных программ ведения беременности для групп риска с привлечением федеральных клиник и телемедицинских консультаций.

Ещё одним фактором стала ранняя постановка на учет беременных женщин для своевременного обследования и диагностики, что позволяет корректировать развитие плода. За 11 месяцев года диспансеризацию прошли 1 670 496 взрослых жителей, профилактические осмотры — 221 264 человека.

Показатель 3,2 промилле стал рекордно низким за всю историю статистического наблюдения в Башкортостане. В 2023 году младенческая смертность в республике составляла 3,9 промилле, в 2022 году — 4,2 промилле.

Общая демографическая ситуация в регионе остается сложной. В 2024 году в Башкирии родилось 32 968 детей — это на 7,2 процента меньше, чем годом ранее. По данным Росстата, население республики сократилось на 9 133 человека за 2024 год и составило 4,046 миллиона жителей на начало 2025 года.

На программу повышения рождаемости в 2025–2027 годах власти Башкортостана планируют направить 13,56 миллиарда рублей. По прогнозам минсемтруда, самое низкое значение рождаемости ожидается в 2026 году — 33,5 тысячи детей, а к 2030 году показатель может превысить 36 тысяч.

Коэффициент фертильности в регионе по итогам 2024 года составил 1,352 ребенка на одну женщину, что на 10,8 процента ниже показателя пятилетней давности. В городах республики суммарный коэффициент рождаемости равен 1,223, в сельской местности — 1,631, при этом в сёлах показатель снижается более быстрыми темпами.

