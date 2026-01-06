Минздрав Башкирии раскрыл данные по рождаемости за 2025 год

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин озвучил статистику рождаемости за 11 месяцев 2025 года. В республике появилось на свет 27 574 малыша.
Показатели оказались ниже ожиданий. В проекте программы повышения рождаемости на 2025–2027 годы минсемтруда республики прогнозировал рождение 33,9 тысяч детей в 2025 году. Реальные цифры оказались примерно на 6 тысяч меньше.
Вместе с тем, в регионе зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. За 11 месяцев 2025 года показатель составил 3,2 промилле на 1000 родившихся. Для сравнения: в 2024 году этот показатель равнялся 4 промилле.
Глава минздрава связывает достижение с комплексом реформ в системе здравоохранения. Среди ключевых мер — создание трехуровневой системы помощи беременным и детям, разработка индивидуальных программ ведения беременности для групп риска с привлечением федеральных клиник и телемедицинских консультаций.
Ещё одним фактором стала ранняя постановка на учет беременных женщин для своевременного обследования и диагностики, что позволяет корректировать развитие плода. За 11 месяцев года диспансеризацию прошли 1 670 496 взрослых жителей, профилактические осмотры — 221 264 человека.
Показатель 3,2 промилле стал рекордно низким за всю историю статистического наблюдения в Башкортостане. В 2023 году младенческая смертность в республике составляла 3,9 промилле, в 2022 году — 4,2 промилле.
Общая демографическая ситуация в регионе остается сложной. В 2024 году в Башкирии родилось 32 968 детей — это на 7,2 процента меньше, чем годом ранее. По данным Росстата, население республики сократилось на 9 133 человека за 2024 год и составило 4,046 миллиона жителей на начало 2025 года.
На программу повышения рождаемости в 2025–2027 годах власти Башкортостана планируют направить 13,56 миллиарда рублей. По прогнозам минсемтруда, самое низкое значение рождаемости ожидается в 2026 году — 33,5 тысячи детей, а к 2030 году показатель может превысить 36 тысяч.
Коэффициент фертильности в регионе по итогам 2024 года составил 1,352 ребенка на одну женщину, что на 10,8 процента ниже показателя пятилетней давности. В городах республики суммарный коэффициент рождаемости равен 1,223, в сельской местности — 1,631, при этом в сёлах показатель снижается более быстрыми темпами.