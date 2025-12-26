0
6 часов
Здоровье

Минздрав Башкирии предложил новый порядок донорства и трансплантации органов

Минздрав республики разработал единый регламент для всех этапов пересадки — от изъятия органов до самой операции. Документ закрепит список больниц, которым разрешено работать с донорами.
врачи на операции
©Минздрав Башкирии

Новый порядок стандартизирует действия медиков. В едином документе пропишут алгоритмы для каждого этапа: как констатировать смерть мозга, как изымать органы, хранить их и передавать хирургам, сообщает АиФ Уфа.

Главная цель — сделать процедуру прозрачной. Четкие инструкции защитят врачей от юридических рисков и исключат спорные ситуации при работе с биоматериалами. Сейчас проект приказа проходит общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

Заниматься забором и заготовкой органов смогут только государственные клиники из утвержденного перечня. Лицензию получат стационары, где есть необходимое реанимационное оборудование и штат профильных специалистов.

Сейчас сложные операции по пересадке делают в трех учреждениях Уфы:

  • РКБ имени Куватова (взрослые пациенты);
  • Республиканский кардиоцентр (пересадка сердца);
  • Республиканская детская клиническая больница (дети).

Ситуация с донорством в регионе остается сложной. В листе ожидания на пересадку находятся около 300 человек. Большинству из них (более 200) нужна почка, еще по 30 пациентов ждут печень и сердце.

В 2024 году врачи Башкирии провели 38 операций по трансплантации. Чаще всего пересаживали почки, реже — печень и сердце. Чтобы сократить очередь, с 2026 года трансплантацию почки включат в систему ОМС — операции будут оплачивать из страхового фонда, а не квотами бюджета.

