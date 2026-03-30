Минздрав Башкирии подготовил новый регламент оказания акушерско-гинекологической помощи

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан опубликовало проект приказа на смену порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, действовавшему в 2025–2026 годах. Документ вводит трёхуровневую систему распределения пациенток между медучреждениями.

Клиники республики разделят на группы в зависимости от технического оснащения и квалификации персонала. Женщин с минимальными рисками направят в стационары первой группы. Пациенток с тяжёлыми патологиями примут центры третьего уровня, оснащённые высокотехнологичным оборудованием и укомплектованные мультидисциплинарными бригадами.

Проект включает 37 приложений. В них закреплены алгоритмы наблюдения за беременными на каждом этапе, порядок скрининга плода для раннего выявления отклонений, схемы действий при преждевременных родах и критических состояниях. Отдельно описана маршрутизация пациенток с сердечно-сосудистыми, эндокринными, онкологическими и инфекционными заболеваниями, а также порядок взаимодействия с федеральными центрами.

Координировать систему будет Республиканский клинический перинатальный центр. На его базе продолжит работу акушерское дистанционное консультативное отделение с выездными реанимационными бригадами. Бригады обязаны выехать не позднее чем через 30 минут после принятия решения.

Отдельный раздел посвящён пациенткам до 17 лет. В нём описан порядок ведения несовершеннолетних беременных и лечения гинекологических заболеваний в детской клинической больнице.

Напомним, в феврале 2026 года в Башкирии открылись четыре модульные женские консультации — в Салаватском, Балтачевском, Караидельском и Хайбуллинском районах. Всего по национальному проекту «Семья» в республике появилось 15 консультаций: 11 начали работу в 2025 году, ещё 4 — в 2026-м.

Ранее сообщалось, что на организацию женских консультаций в сельской местности в 2025 году выделили свыше 714 млн рублей, из них 700 млн — из федерального бюджета. В рамках того же проекта новое оборудование поступило в Республиканский клинический перинатальный центр, а также в акушерские стационары РКБ имени Куватова и Городского клинического перинатального центра Уфы.

Сейчас в Башкортостане работают 54 женские консультации, 22 из них — в сельской местности, 8 — в малых городах. Глава региона Радий Хабиров анонсировал строительство ещё семи модульных консультаций в срок до 2029 года.