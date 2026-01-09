0
1 час
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
беременная женина сидит на подоконнике
©Grok

В Башкирии за 11 месяцев 2025 года выполнено 7083 процедуры искусственного прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин репродуктивного возраста составил 7,6 случаев, сохранившись на уровне предыдущего года.

Содержание
  1. Статистика процедур прерывания беременности
  2. Рождаемость и младенческая смертность в 2025 году
  3. Динамика прерываний беременности в предыдущие годы
  4. Работа по доабортному консультированию

Статистика процедур прерывания беременности

Согласно данным Министерства здравоохранения республики, среди пациенток, прибегающих к данной процедуре, преобладали женщины в возрасте от 35 до 39 лет. Общее число прерываний беременности за период с января по ноябрь 2025 года достигло 7083.

Рождаемость и младенческая смертность в 2025 году

За весь 2025 год в Башкирии зарегистрировано 27 574 рождения. Отмечается снижение младенческой смертности: за 11 месяцев показатель составил 3,2 на тысячу родившихся, что ниже, чем за аналогичный период 2024 года (4,0 на тысячу).

Динамика прерываний беременности в предыдущие годы

В 2024 году общее число абортов в регионе составило 7498, что на 3,2% меньше, чем в 2023 году (7744 случая). С 2020 по 2024 год наблюдается тенденция к снижению: общее количество прерываний беременности сократилось на 19,3% (с 9290 до 7498). Показатель на 1000 женщин фертильного возраста снизился с 10,0 до 8,0.

Доля абортов, проведенных по желанию женщины, в общей структуре причин оставалась стабильной и в 2024 году составила 37,4%.

Работа по доабортному консультированию

В медицинских организациях республики ведется работа по доабортному консультированию. В 2024 году 45,5% женщин, обращавшихся за направлением на прерывание беременности, приняли решение сохранить ребенка. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 27,2%.

