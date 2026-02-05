0
3 часа
Здоровье

Минздрав Башкирии объединит две детские стоматологии Уфы

В Уфе планируют объединить две детские стоматологические поликлиники в одну — процесс начнется летом 2026 года
пациент ожидает приема врача в поликлинике
©Минздрав Башкирии

Министерство здравоохранения Башкортостана вынесло на обсуждение проект постановления об объединении двух детских стоматологических поликлиник столицы республики. Речь идет о медучреждениях № 3 и № 7, которые расположены в разных районах Уфы — на улицах 50-летия Октября (район Центрального рынка) и Блюхера соответственно.

Согласно документу, реорганизация стартует 1 июля текущего года. Проект предусматривает объединение двух организаций в единую структуру. При этом сотрудникам, которые попадут под сокращение, пообещали выплатить компенсации и предоставить гарантии по Трудовому кодексу. Конкретные детали кадровых изменений в тексте постановления не приводятся.

Эта инициатива вписывается в общую тенденцию укрупнения медицинских учреждений региона. В прошлом году Минздрав запустил реформу стоматологической службы — семь взрослых поликлиник должны объединиться в более крупные центры до 1 апреля 2026 года. Чиновники обосновывают такие шаги необходимостью централизовать управление и модернизировать оборудование.

Перестройка системы детского здравоохранения началась еще в 2025-м. Тогда из Больницы скорой медпомощи детские отделения перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу и Городскую детскую больницу № 17. Министерство объяснило решение требованиями СанПиНа о раздельных потоках пациентов разных возрастов. Осенью того же года детскую поликлинику № 4 присоединили к ГКБ № 17, поликлинику № 6 — к ГКБ № 9, а детскую больницу Стерлитамака — в ГКБ № 1.

Горожане неоднократно высказывали опасения по поводу доступности медицинской помощи после таких реорганизаций. Однако власти продолжают курс на укрупнение учреждений здравоохранения в республике.

