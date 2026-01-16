0
Здоровье

Минздрав Башкирии меняет порядок выписки рецептов для льготников

В Башкирии льготный рецепт будут выписывать на наименование препарата, а не на каждую упаковку.
лекарственные препараты
В республике меняют порядок выписки льготных рецептов: теперь документ будет оформляться на наименование лекарственного препарата. О нововведениях сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Ранее рецепт нередко выписывали отдельно под каждую упаковку, что увеличивало количество оформляемых документов.

В министерстве ожидают, что обновление правил сократит время на оформление и снизит нагрузку на врачей при приёме пациентов.

Отдельно на совещании по лекарственному обеспечению обсуждали пациентов с сахарным диабетом, которых в Минздраве РБ называют одной из крупнейших групп получателей льгот.

Также поднимался вопрос обеспечения датчиками непрерывного мониторинга глюкозы для части пациентов.

Министерство сообщало, что продолжает формировать запасы инсулинов и сахароснижающих препаратов, в том числе с расчётом на первое полугодие 2026 года.

Ранее власти республики заявляли о снижении числа обращений по теме лекарственного обеспечения на 31% по сравнению с предыдущим годом и о дополнительном контроле остатков и поставок.

