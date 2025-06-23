Квас под запретом: врач из Уфы рассказала, кому летний напиток может серьезно навредить

Гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева рассказала UfaTime.ru о потенциальных опасностях популярного летнего напитка. Специалист выделила группы риска и установила безопасные дозировки.

Категорически отказаться от освежающего напитка должны пациенты с патологиями печени и почек. Под запретом квас оказывается для людей с язвенными поражениями желудка и различными формами гастрита.

Будущим и кормящим матерям эксперт советует употреблять напиток только после консультации с лечащим врачом. Даже здоровым людям Белева рекомендует ограничиваться 1-2 стаканами в сутки.

Превышение нормы в 250-500 миллилитров грозит резким скачком глюкозы в крови. Избыточное потребление углеводов может спровоцировать нежелательные метаболические реакции.