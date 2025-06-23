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Квас под запретом: врач из Уфы рассказала, кому летний напиток может серьезно навредить

©rutube

Гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева рассказала UfaTime.ru о потенциальных опасностях популярного летнего напитка. Специалист выделила группы риска и установила безопасные дозировки.

Категорически отказаться от освежающего напитка должны пациенты с патологиями печени и почек. Под запретом квас оказывается для людей с язвенными поражениями желудка и различными формами гастрита.

Будущим и кормящим матерям эксперт советует употреблять напиток только после консультации с лечащим врачом. Даже здоровым людям Белева рекомендует ограничиваться 1-2 стаканами в сутки.

Превышение нормы в 250-500 миллилитров грозит резким скачком глюкозы в крови. Избыточное потребление углеводов может спровоцировать нежелательные метаболические реакции.

Сколько алкоголя содержится в квасе и опасно ли это?
Можно ли пить квас при похудении?
Чем полезен квас для пищеварения?
Влияет ли квас на артериальное давление?
Можно ли квас детям и с какого возраста?
Какие витамины содержит квас?
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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