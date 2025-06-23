Квас под запретом: врач из Уфы рассказала, кому летний напиток может серьезно навредить

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Гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева рассказала UfaTime.ru о потенциальных опасностях популярного летнего напитка. Специалист выделила группы риска и установила безопасные дозировки.
Категорически отказаться от освежающего напитка должны пациенты с патологиями печени и почек. Под запретом квас оказывается для людей с язвенными поражениями желудка и различными формами гастрита.
Будущим и кормящим матерям эксперт советует употреблять напиток только после консультации с лечащим врачом. Даже здоровым людям Белева рекомендует ограничиваться 1-2 стаканами в сутки.
Превышение нормы в 250-500 миллилитров грозит резким скачком глюкозы в крови. Избыточное потребление углеводов может спровоцировать нежелательные метаболические реакции.
Сколько алкоголя содержится в квасе и опасно ли это?
В квасе действительно присутствует алкоголь — от 0,6% до 2,4% в зависимости от способа приготовления. Бутылочный квас содержит меньше всего спирта, после его употребления концентрация этанола в крови составляет около 2 промилле, но уже через 5 минут падает до 0,1, а спустя еще 10 минут снижается до нуля. Домашний квас может содержать больше алкоголя из-за неконтролируемого процесса брожения. По современным стандартам квас относится к безалкогольным напиткам с содержанием алкоголя не более 1,2%.
Можно ли пить квас при похудении?
Небольшое количество кваса можно употреблять при похудении, если он не повлияет на общую калорийность рациона. Хлебный квас содержит около 27 ккал на 100 г, что делает его относительно низкокалорийным напитком. Лучше выбирать несладкие варианты или готовить самостоятельно с минимальным количеством сахара. Для похудения особенно полезны овсяный квас с очищающим эффектом, свекольный для активизации обмена веществ и бездрожжевой на натуральной закваске.
Чем полезен квас для пищеварения?
Квас относится к ферментированным продуктам двойного брожения — спиртового и молочнокислого. Благодаря молочнокислым бактериям, схожим с теми, что содержатся в кефире и простокваше, квас нормализует микрофлору кишечника и улучшает работу ЖКТ. Напиток обладает пробиотическими свойствами, содержит живые микроорганизмы, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунную систему. Углекислота в квасе стимулирует аппетит, активизируя выработку пищеварительных соков.
Влияет ли квас на артериальное давление?
Квас может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию калия и магния, которые способствуют нормализации артериального давления. Витамин В6 в составе кваса стабилизирует давление, а натрий оказывает сосудорасширяющее действие. Однако людям с повышенным давлением и склонностью к гипертонии квас противопоказан.
Можно ли квас детям и с какого возраста?
Детям до 3 лет квас давать категорически нельзя из-за содержания алкоголя. Покупной квас с химическими добавками не рекомендуется детям до 6-7 лет. Домашний квас можно предлагать детям не ранее трехлетнего возраста, а дрожжевой квас — только с 7 лет, когда пищеварительная система сможет нормально усвоить дрожжи. Перед введением кваса в детский рацион необходима консультация врача.
Какие витамины содержит квас?
Квас богат витаминами группы B: B1 (тиамин) — 0,04-0,2 мг, B2 (рибофлавин) — 0,05-0,25 мг, B6, которые необходимы для нервной системы, улучшения состояния кожи и волос. Также содержит витамин E (0,2-1 мг) с антиоксидантными свойствами, витамин PP (никотиновая кислота) — 0,7-3,5 мг для сердечно-сосудистой системы. В составе присутствуют витамины A для зрения и иммунитета.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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