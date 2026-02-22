0
11 часов
Здоровье

Клещи пережили зиму под снегом и проснутся раньше: что грозит жителям Башкирии этой весной

Обильные снегопады помогли клещам комфортно перезимовать. Паразиты выйдут из спячки уже в апреле, а их популяция окажется больше обычной. Что делать жителям Уфы и республики — в материале.
клещи в чашке для исследований
©rutube

Аномальные снегопады текущей зимы сыграли на руку иксодовым клещам — паразиты массово выжили под толстым снежным покровом и готовы выбраться наружу раньше привычных сроков. Об этом предупредила врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина. По её словам, угроза укусов и заражения болезнью Лайма может возникнуть уже в апреле, а властям регионов придётся экстренно пересматривать графики обработки зелёных зон.

Почему морозы не помогли

Казалось бы, суровые холода должны были проредить популяцию кровососущих. Однако всё вышло наоборот. Иксодовые клещи проводят зиму в лесной подстилке — слое из опавшей листвы, сухой травы и мха. Обильный снежный покров в этом сезоне превратился в природное одеяло: под ним температура не падала ниже нуля даже в самые лютые морозы. В итоге паразиты благополучно сохранились на всех стадиях развития — от личинок до взрослых особей. Их численность в наступающем сезоне обещает быть выше средней.

Когда ждать первых укусов

Калинина уточнила, что клещи начинают просыпаться уже при температуре от +1 до +5 градусов. Однако по-настоящему агрессивными они становятся, когда воздух прогревается до +10. При ранней и дружной весне первые нападения на людей и животных возможны уже в апреле. Традиционно пиковая активность паразитов фиксируется в конце мая — июне, но в этом году из-за комфортной зимовки он, вероятнее всего, сдвинется на начало или середину мая.

Парки обработают раньше

Раннее пробуждение клещей вынуждает региональные власти корректировать планы. Распыление противоклещевых препаратов в парках, скверах и зонах отдыха планируют начать с опережением обычного графика. Для Башкортостана это особенно актуально: природные условия республики способствуют быстрому размножению паразитов. По данным регионального Роспотребнадзора, каждый сезон в медучреждения Башкирии обращаются свыше 10 тысяч человек, пострадавших от укусов — в лесах, на дачных участках и прямо в городских парках Уфы.

Как защитить себя и питомцев

Специалисты настоятельно рекомендуют не дожидаться официального старта клещевого сезона. Использовать репелленты стоит сразу после схода снега и появления первой зелени. Обрабатывать защитными средствами нужно и одежду перед прогулкой, и шерсть домашних животных. В уфимских парках и пригородных зонах клещи переносят два серьёзных заболевания — боррелиоз и клещевой энцефалит. Медики призывают жителей республики пройти вакцинацию от энцефалита заблаговременно, не откладывая до тёплых дней. Если паразит всё же присосался, снимать его следует в травмпункте, а извлечённого клеща — сдать в лабораторию на исследование. Это позволит исключить заражение или вовремя начать терапию при положительном результате.

Похожие записи
0
26.01.2026
Происшествия

В Башкирии половина отравлений наркотиками заканчивается смертью

скорая помощь
В 2025 году в республике зафиксировано 217 случаев отравления наркотиками, 112 из них завершились смертью. Основная часть инцидентов произошла в Уфе.
0
20.01.2026
Здоровье

Заболеваемость гриппом в Башкирии выросла на 14% после праздников

мед, стекает с ложки в стеклянную банку, рядом стоит чашка чая. На размытом заднем плане девушка сидит в кровати на фоне розовой стены
В Башкирии отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13,9%. Роспотребнадзор уточнил данные по штаммам и дал рекомендации жителям.
0
25.12.2025
Здоровье

В Уфе врач рассказал об особенностях лечения гонконгского гриппа

кашель у девушки
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вышла за рамки эпидемических норм в 17 субъектах страны. В Башкортостане распространяется агрессивный штамм H3N2 («гонконгский грипп»), который отличается тяжелым течением и ранним началом сезона.
0
16.12.2025
Криминал

Суд в Уфе обязал магазин Premium Store выплатить обманутым покупателям 8,2 млн рублей

айфон в руках
Суд обязал владелицу Premium Store выплатить 8,2 млн рублей 27 клиентам. Покупатели оплатили смартфоны, но так и не увидели ни гаджетов, ни денег.
0
16.12.2025
Здоровье

В школах и детсадах Башкирии усилили утренние проверки из-за гриппа

Замер температуры
Роспотребнадзор Башкирии обязал учебные заведения строго соблюдать правила «утренних фильтров». Это нужно, чтобы остановить распространение инфекций: эпидпорог в регионе превышен, заболеваемость растет.
0
13.12.2025
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии о волне гриппа в новогодние праздники

лекарственные препараты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о вероятном пике заболеваемости гриппом к началу новогодних праздников.
1
17.11.2025
Здоровье

Эпидемиологи предупредили жителей Башкирии: пик заболеваемости гриппом будет уже скоро

девушка лежит с простудой
В Башкирии, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом, который сопровождается циркуляцией COVID-19 и риновирусных инфекций.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.