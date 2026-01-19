0
Здоровье

Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.
врачи делают операцию беременной
©Минздрав Башкирии

Сводная бригада врачей из трех медицинских учреждений Уфы прооперировала 34-летнюю женщину с опасной патологией — врастанием плаценты в рубец на матке. Медикам удалось избежать удаления органа и критической кровопотери, женщина сможет иметь детей в будущем. Об этом 19 января сообщил Минздрав Башкирии.

Содержание
  1. Ход операции
  2. Риски диагноза
  3. Другие сложные случаи в регионе

Ход операции

Пациентка поступила с диагнозом, который угрожал жизни матери и плода: плацента проросла в шрам, оставшийся от предыдущего кесарева сечения. Для родоразрешения объединились специалисты Городского перинатального центра, клиники БГМУ и Больницы скорой медицинской помощи.

Хирурги использовали запатентованную методику, которая позволяет отделить ткани плаценты от стенки матки с минимальными повреждениями. В результате врачи не только извлекли ребенка, но и сохранили репродуктивный орган. Кровопотеря составила 500 мл, что считается низким показателем для вмешательств такой сложности. Новорожденный получил высокую оценку состояния здоровья — 8/9 баллов по шкале Апгар.

Риски диагноза

Врастание плаценты в рубец — одно из самых тяжелых осложнений в акушерстве. Обычно при попытке отделить плаценту начинается массивное кровотечение. Чтобы спасти женщину, врачи часто вынуждены экстренно удалять матку. Это лишает пациентку возможности забеременеть снова. В данном случае матка осталась сохранной.

Другие сложные случаи в регионе

Подобные операции в республике проводят регулярно. По данным издания News-Bash.ru, ранее в Республиканском перинатальном центре спасли роженицу с полным предлежанием плаценты и тремя рубцами на матке. Во время операции женщина потеряла 3 литра крови. Для стабилизации состояния врачи использовали аппарат реинфузии — устройство собирало кровь пациентки, очищало ее и возвращало обратно в кровоток.

В 2020 году уфимские хирурги столкнулись с прорастанием плаценты сквозь стенку матки в мочевой пузырь. Кровопотеря тогда составила 3,7 литра, но врачам удалось спасти и мать, и ребенка.

Статистика Минздрава показывает разные демографические тенденции. В прошлом году самой молодой мамой в регионе стала 14-летняя девочка, а жительница Калтасинского района родила десятого ребенка.

Похожие записи
19.01.2026
Здоровье

В Башкирии врачи санавиации прооперировали мужчину с разрывом пищевода

скорая помощь
В Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина в критическом состоянии. Для спасения пациента с инфекционно-токсическим шоком и медиастинитом потребовалась экстренная помощь торакального хирурга из Уфы.
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

вертолет санавиации
Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
14.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

забор крови у пациента
В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.
13.01.2026
Здоровье

В Башкирии женщина во время родов потеряла 3 литра крови

врачи приняли роды
Специалисты Республиканского перинатального центра провели сложную операцию пациентке с врастанием плаценты, успешно справившись с массивной кровопотерей и сохранив орган.
09.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

беременная женина сидит на подоконнике
За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
06.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии раскрыл данные по рождаемости за 2025 год

беременная женина сидит на подоконнике
По данным главы регионального минздрава, за 11 месяцев 2025 года в Башкортостане родилось 27 574 ребенка — это ниже прогнозов властей. При этом младенческая смертность упала до 3,2 промилле, что стало историческим минимумом для республики.
