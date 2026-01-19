Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.

Сводная бригада врачей из трех медицинских учреждений Уфы прооперировала 34-летнюю женщину с опасной патологией — врастанием плаценты в рубец на матке. Медикам удалось избежать удаления органа и критической кровопотери, женщина сможет иметь детей в будущем. Об этом 19 января сообщил Минздрав Башкирии.

Ход операции

Пациентка поступила с диагнозом, который угрожал жизни матери и плода: плацента проросла в шрам, оставшийся от предыдущего кесарева сечения. Для родоразрешения объединились специалисты Городского перинатального центра, клиники БГМУ и Больницы скорой медицинской помощи.

Хирурги использовали запатентованную методику, которая позволяет отделить ткани плаценты от стенки матки с минимальными повреждениями. В результате врачи не только извлекли ребенка, но и сохранили репродуктивный орган. Кровопотеря составила 500 мл, что считается низким показателем для вмешательств такой сложности. Новорожденный получил высокую оценку состояния здоровья — 8/9 баллов по шкале Апгар.

Риски диагноза

Врастание плаценты в рубец — одно из самых тяжелых осложнений в акушерстве. Обычно при попытке отделить плаценту начинается массивное кровотечение. Чтобы спасти женщину, врачи часто вынуждены экстренно удалять матку. Это лишает пациентку возможности забеременеть снова. В данном случае матка осталась сохранной.

Другие сложные случаи в регионе

Подобные операции в республике проводят регулярно. По данным издания News-Bash.ru, ранее в Республиканском перинатальном центре спасли роженицу с полным предлежанием плаценты и тремя рубцами на матке. Во время операции женщина потеряла 3 литра крови. Для стабилизации состояния врачи использовали аппарат реинфузии — устройство собирало кровь пациентки, очищало ее и возвращало обратно в кровоток.

В 2020 году уфимские хирурги столкнулись с прорастанием плаценты сквозь стенку матки в мочевой пузырь. Кровопотеря тогда составила 3,7 литра, но врачам удалось спасти и мать, и ребенка.

Статистика Минздрава показывает разные демографические тенденции. В прошлом году самой молодой мамой в регионе стала 14-летняя девочка, а жительница Калтасинского района родила десятого ребенка.