Хирурги в Ишимбае извлекли осколок у участника СВО — он перенёс уже пять операций

Хирурги Ишимбайской больницы в пятый раз прооперировали 45-летнего участника СВО, удалив очередной осколок. На лечении военнослужащий получил медаль Жукова.

Врачи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии извлекли осколок у военнослужащего, раненного в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

45-летний пациент поступил в больницу с болью в области ягодицы с отдачей в бедро. Ранее он получил множественные минно-осколочные ранения таза, грудной клетки и конечностей. Это уже пятое вмешательство — каждый раз хирурги извлекали осколки. Последняя операция прошла без осложнений.

Во время лечения бойца наградили медалью Жукова. После операции и реабилитации пациент выписался домой. По имеющимся данным, он намерен вернуться в свою воинскую часть.

Медаль Жукова — государственная награда Российской Федерации. Её вручают военнослужащим за отвагу, самоотверженность и личное мужество в боевых действиях при защите Отечества. При вручении награждённые получают единовременную выплату — пять полных окладов по званию и должности, а также ряд льгот при увольнении из Вооружённых сил.

С 1 января 2025 года ветераны СВО могут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда России — за счёт государства, включая оплату проезда, проживания и питания. По данным портала «Объясняем.рф», Социальный фонд планировал оздоровить в 2025 году 17 тысяч бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий.

Медицинская реабилитация в центрах Соцфонда длится в среднем 21–23 дня (максимум — до 25 дней), санаторно-курортное лечение — до 21 дня, а воспользоваться путёвкой можно раз в год.