0
2 часа
Здоровье

Хирурги в Башкирии пришили мужчине отрубленный топором палец

Врачи Благовещенской ЦРБ спасли руку местному жителю, который случайно ампутировал себе палец во время рубки дров. Хирургам удалось полностью восстановить кровообращение и чувствительность конечности.
рентген снимок кисти руки
©Минздрав Башкирии

Инцидент произошел во дворе частного дома в Благовещенском районе. Мужчина занимался по хозяйству, промахнулся топором и полностью отсек фалангу. Пострадавшего экстренно доставили в приемный покой, где дежурная бригада решила провести срочную реплантацию. Об этом сообщает Минздрав республики.

Операция длилась несколько часов. Врачам пришлось провести ювелирную работу, чтобы сшить поврежденные артерии и вены. Медики зафиксировали костные отломки и восстановили мягкие ткани. Сейчас пациент идет на поправку: палец прижился, мужчина уже может им шевелить. Впереди у пострадавшего курс физиотерапии для возвращения полной подвижности кисти.

Врачи Башкирии за последний месяц провели несколько сложных операций в экстренных условиях.

В начале декабря в Малоязовскую ЦРБ поступила женщина с удушьем. Выяснилось, что она подавилась лавровым листом, который застрял в пищеводе и мешал дышать. Инородный предмет оперативно извлекли без разрезов.

Неделей позже, 11 декабря, уфимские хирурги помогли пожилой пациентке с эстетической и медицинской проблемой. Женщине удалили крупное новообразование на голове, которое она не решалась убрать долгое время. Операция прошла успешно, пенсионерку выписали с аккуратными косметическими швами.

Похожие записи
0
18.12.2025
Новости

Блогер Миляуша Шайхлисламова рассказала о состоянии после пластической операции

Миляуша Шайхлисламова
Уфимский блогер Миляуша Шайхлисламова («Башкирская домохозяйка») впервые после операции вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала видео, на котором показала отеки и перебинтованную голову.
0
12.12.2025
Здоровье

В Башкирии пенсионерке удалили крупное новообразование на голове

новообразование на голове
В Бирской центральной районной больнице медики удалили крупное доброкачественное новообразование. Пациенткой стала 77-летняя жительница города, которая обратилась к хирургам после многолетнего дискомфорта, сообщили в региональном Минздраве.
0
01.12.2025
Происшествия

Житель Башкирии попал в больницу после нападения медвежонка

сумка скорой помощи
В Благовещенском районе Башкирии местный житель был доставлен в больницу после нападения медвежонка. Мужчина получил укусы и сейчас находится в хирургическом отделении.
0
10.11.2025
Здоровье

Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

вертолет санавиации
Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.
0
31.10.2025
Происшествия

От удара кувалдой: в глаз уфимцу попал осколок железа размером 3×2 мм

врачи офтальмологи
40-летний уфимец работал во дворе с кувалдой и пренебрёг защитными очками. Металлический осколок отлетел прямо в глаз. Врачи 8-й больницы провели сложнейшую операцию и сумели спасти ему зрение.
1
28.10.2025
Жизнь

Сбросила 45 килограммов за 7 месяцев: врачи в Уфе тревожатся за Башкирскую домохозяйку

башкирская домохозяйка на приеме у врача
Уфимская блогерша Миляуша Шайхлисламова задумала пластическую операцию на лице, но врачи опасаются: слишком активное похудение после резекции желудка. Дата операции висит на волоске.
0
24.10.2025
Происшествия

В Башкирии школьников на экскурсию вёз человек с поддельными правами

школьный автобус
В Благовещенском районе водителя поймали с поддельными правами, когда он вёз детей на экскурсию.
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
