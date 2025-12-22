Хирурги в Башкирии пришили мужчине отрубленный топором палец

Врачи Благовещенской ЦРБ спасли руку местному жителю, который случайно ампутировал себе палец во время рубки дров. Хирургам удалось полностью восстановить кровообращение и чувствительность конечности.

Инцидент произошел во дворе частного дома в Благовещенском районе. Мужчина занимался по хозяйству, промахнулся топором и полностью отсек фалангу. Пострадавшего экстренно доставили в приемный покой, где дежурная бригада решила провести срочную реплантацию. Об этом сообщает Минздрав республики.

Операция длилась несколько часов. Врачам пришлось провести ювелирную работу, чтобы сшить поврежденные артерии и вены. Медики зафиксировали костные отломки и восстановили мягкие ткани. Сейчас пациент идет на поправку: палец прижился, мужчина уже может им шевелить. Впереди у пострадавшего курс физиотерапии для возвращения полной подвижности кисти.

Врачи Башкирии за последний месяц провели несколько сложных операций в экстренных условиях.

В начале декабря в Малоязовскую ЦРБ поступила женщина с удушьем. Выяснилось, что она подавилась лавровым листом, который застрял в пищеводе и мешал дышать. Инородный предмет оперативно извлекли без разрезов.

Неделей позже, 11 декабря, уфимские хирурги помогли пожилой пациентке с эстетической и медицинской проблемой. Женщине удалили крупное новообразование на голове, которое она не решалась убрать долгое время. Операция прошла успешно, пенсионерку выписали с аккуратными косметическими швами.