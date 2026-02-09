0
36 минут
Здоровье

Хирурги полностью восстановили череп трехлетней девочке, пострадавшей от действий отца в Уфе

В Башкортостане нейрохирурги успешно провели операцию по восстановлению черепа трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна квартиры в Уфе. Девочка показала хорошую динамику восстановления и готовится к дальнейшей реабилитации.
осмотр головы врачом
©РДКБ

Хирурги успешно провели операцию по полному восстановлению черепа трехлетней девочки из Уфы, пострадавшей в результате падения с высоты.

Инцидент произошел 9 октября 2025 года. Отец ребенка, находясь в психически нестабильном состоянии, сбросил дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в уфимскую больницу №17, где ей провели экстренную операцию.

После первичного лечения в Уфе ребенок был переведен в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Врачи отмечали положительную динамику: малышка начала восстанавливать движения конечностей, ходить за руку с мамой и самостоятельно делать первые шаги. Речь и активность приблизились к дотравматическому уровню. К Новому году девочка была выписана домой.

В январе 2026 года нейрохирурги успешно устранили обширный костный дефект в левой затылочной области черепа, восстановив его симметричную форму с помощью индивидуального имплантата. Операция прошла без осложнений.

По информации специалистов, челюстно-лицевые хирурги создали точную 3D-модель черепа для подбора конструкции имплантата.

Восстановление черепа является важным этапом для защиты мозга от инфекций и травм, а также для нормального развития ребенка. Девочка продолжает реабилитацию, включающую механотерапию, кинезиотерапию, лечебную физкультуру и занятия с психологом. Родственники отмечают прогресс в ее повседневной активности.

