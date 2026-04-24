Хирурги Башкирии спасли почку ребёнку с внутренним кровотечением

Врачи Нефтекамска и специалисты Республиканской детской клинической больницы сохранили почку 12-летнему мальчику с разрывом органа и внутренним кровотечением.

В Нефтекамске врачи сохранили почку 12-летнему пациенту с разрывом органа и внутренним кровотечением. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ 24 апреля.

Мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб брюшной стенки». При детальном обследовании медики выявили разрыв левой почки и забрюшинную гематому — состояние грозило потерей органа. Ребёнка немедленно госпитализировали в реанимацию.

Чтобы выбрать тактику лечения, организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Республиканской детской клинической больницы. По её итогам в Нефтекамск вылетела бригада — детский уролог и реаниматолог. Хирурги остановили кровотечение, ушили разрыв и устранили гематому. Орган удалось спасти. В Минздраве Республики Башкортостан успех операции объяснили применением современных технологий, телемедицины и слаженным взаимодействием медучреждений.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и остаётся под наблюдением врачей.

Санитарная авиация Башкирии регулярно участвует в экстренной помощи детям. В 2025 году служба совершила 174 вертолётных вылета и 1 158 выездов наземным транспортом. Воздушным транспортом эвакуировали 177 пациентов, среди которых 82 ребёнка. Наземные бригады помогли 1 105 пациентам, из которых 661 — несовершеннолетние.

В июне 2025 года санавиация Башкирии экстренно эвакуировала двух детей с критическими травмами после дорожно-транспортного происшествия. После стабилизации состояния детей 6 и 8 лет их доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы для дальнейшего лечения.