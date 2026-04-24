Хирурги Башкирии спасли почку ребёнку с внутренним кровотечением

Врачи Нефтекамска и специалисты Республиканской детской клинической больницы сохранили почку 12-летнему мальчику с разрывом органа и внутренним кровотечением.
В Нефтекамске врачи сохранили почку 12-летнему пациенту с разрывом органа и внутренним кровотечением. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ 24 апреля.

Мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб брюшной стенки». При детальном обследовании медики выявили разрыв левой почки и забрюшинную гематому — состояние грозило потерей органа. Ребёнка немедленно госпитализировали в реанимацию.

Чтобы выбрать тактику лечения, организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Республиканской детской клинической больницы. По её итогам в Нефтекамск вылетела бригада — детский уролог и реаниматолог. Хирурги остановили кровотечение, ушили разрыв и устранили гематому. Орган удалось спасти. В Минздраве Республики Башкортостан успех операции объяснили применением современных технологий, телемедицины и слаженным взаимодействием медучреждений.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и остаётся под наблюдением врачей.

Санитарная авиация Башкирии регулярно участвует в экстренной помощи детям. В 2025 году служба совершила 174 вертолётных вылета и 1 158 выездов наземным транспортом. Воздушным транспортом эвакуировали 177 пациентов, среди которых 82 ребёнка. Наземные бригады помогли 1 105 пациентам, из которых 661 — несовершеннолетние.

В июне 2025 года санавиация Башкирии экстренно эвакуировала двух детей с критическими травмами после дорожно-транспортного происшествия. После стабилизации состояния детей 6 и 8 лет их доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы для дальнейшего лечения.

24.04.2026
Здоровье

В Башкирии диагностируют больше случаев рака — почему это хорошая новость

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику онкозаболеваемости за 2021–2025 годы и объяснило причины её роста улучшением качества диагностики, а не реальным увеличением числа больных.
23.04.2026
Здоровье

В Уфе хирурги удалили миому размером с 25-недельный плод

Врачи уфимской городской больницы №8 провели реконструктивно-пластическую операцию 36-летней пациентке с гигантской миомой и сохранили ей матку.
20.04.2026
Здоровье

В Башкирии назвали район с наибольшей заболеваемостью раком

В 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии выросла на 4,6%. Самый высокий показатель зафиксирован в Альшеевском районе, самый низкий — в Хайбуллинском.
17.04.2026
Здоровье

В Башкирии приняли новый документ по оказанию неотложной помощи

Министерство здравоохранения Башкирии утвердило региональный стандарт неотложной медицинской помощи. Документ разрабатывался с 2024 года и закрепляет единые алгоритмы работы для всех участников службы НМП.
12.04.2026
Здоровье

В Башкирии подвели итоги диспансеризации за первые три месяца 2026 года

Минздрав Башкирии опубликовал итоги диспансеризации за январь–март 2026 года: медобследование прошли более 435 тысяч жителей республики.
09.04.2026
Происшествия

Врачи спасли жителя Башкирии от импотенции после визита в баню

37-летний мужчина из Стерлитамака попал в больницу с разрывом белочной оболочки полового члена — травмой, которая грозила эректильной дисфункцией. Операция прошла успешно, однако правда о компании в бане стала известна его жене.
09.04.2026
Происшествия

В Уфе медики извлекли из заднего прохода пациента краковскую колбасу

Жителю башкирской столицы пришлось вызвать скорую помощь после того, как в его прямой кишке застряла колбаса. Это уже пятый подобный случай в Уфе за текущий год. О произошедшем сообщил телеграм-канал Mash.
