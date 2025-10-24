Хабиров ввел жесткий карантин в селе Башкирии

В Хамитово Абзелиловского района из-за бешенства ввели строгий карантин: ограничения действуют минимум два месяца, попасть в очаги могут только местные и специалисты.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина по бешенству в селе Хамитово Абзелиловского района. Ограничительные мероприятия начали действовать с 21 октября.

Где выявили заболевание

Эпизоотическими очагами признаны два личных подсобных хозяйства. Первое находится на улице Молодежной, 3/1, второе — на улице Гагарина, 19. Неблагополучным пунктом объявлена вся территория села Хамитово.

Что запрещено на карантине

Жителям нельзя лечить больных животных, которые могут заразиться бешенством. Запрещено ввозить и вывозить восприимчивых животных, кроме вакцинированных и тех, что идут на убой. Под запретом перемещение животных, снятие шкур с трупов, проведение ярмарок и выставок.

Посещать территорию очагов могут только ветеринарные специалисты и люди, которые там живут. Все восприимчивые к бешенству животные должны быть вакцинированы и переведены на изолированное содержание.

Сколько продлится карантин

Карантин будет действовать до выхода специального указа об отмене ограничений. Обычно такие меры длятся около двух месяцев. Ранее двухмесячный карантин по бешенству сняли в деревне Еремеево Чишминского района 20 октября.