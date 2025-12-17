Гонконгский грипп в Башкирии: как отличить от обычной простуды

Врачи объяснили, как быстро вычислить заражение опасным штаммом А(H3N2) и не перепутать его с рядовой простудой. Медики предупреждают: инфекция развивается молниеносно, счет идет на часы, а не на дни. Главная задача больного — заметить первые сигналы организма и изолироваться.

Болезнь начинается резко: человек чувствует себя здоровым, а через час его уже валит с ног. Температура сразу подскакивает до критических отметок в 39–40 градусов. Сбить такой жар домашними средствами крайне трудно, лихорадка держится упорно, рассказывает кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Характерная черта данного штамма — специфическая боль в области глаз и лба. Пациенту больно двигать глазными яблоками, яркий свет вызывает раздражение. К этому добавляется сильная ломота в суставах и мышцах, будто тело побили.

Отличить «гонконга» от обычного ОРВИ просто: при простуде симптомы нарастают плавно, сначала появляется насморк или першение в горле. При гриппе же катаральные явления — кашель, заложенность носа — присоединяются позже, уже на фоне сильной интоксикации и слабости.

Специалисты советуют не заниматься самолечением и вызывать доктора при первых признаках лихорадки. Вирус опасен тяжелыми осложнениями на сердце и легкие, особенно для детей и пожилых людей.

Ситуация в республике остается напряженной. За минувшую неделю к медикам Башкортостана обратились 70 тысяч человек с жалобами на инфекции. Половина всех заболевших — дети.

Лабораторные анализы подтверждают: регион захватил именно гонконгский вариант. Его выявляют у 80% пациентов, которым поставили диагноз «грипп». Остальные случаи приходятся на другие респираторные вирусы.

Из-за вспышки заболеваемости учебные заведения начали уходить на карантин. Полностью закрыты восемь школ и три детских сада, частично распущены по домам ученики 130 классов в разных районах.

Врачи ожидают, что рост числа больных может продолжиться в новогодние праздники из-за массовых скоплений людей. В регионе привито около 60% жителей, что помогает сдерживать эпидемию, но риск заражения сохраняется даже у вакцинированных.