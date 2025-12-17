0
10 минут
Здоровье

Гонконгский грипп в Башкирии: как отличить от обычной простуды

Врачи объяснили, как быстро вычислить заражение опасным штаммом А(H3N2) и не перепутать его с рядовой простудой. Медики предупреждают: инфекция развивается молниеносно, счет идет на часы, а не на дни. Главная задача больного — заметить первые сигналы организма и изолироваться.



Болезнь начинается резко: человек чувствует себя здоровым, а через час его уже валит с ног. Температура сразу подскакивает до критических отметок в 39–40 градусов. Сбить такой жар домашними средствами крайне трудно, лихорадка держится упорно, рассказывает кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Характерная черта данного штамма — специфическая боль в области глаз и лба. Пациенту больно двигать глазными яблоками, яркий свет вызывает раздражение. К этому добавляется сильная ломота в суставах и мышцах, будто тело побили.

Отличить «гонконга» от обычного ОРВИ просто: при простуде симптомы нарастают плавно, сначала появляется насморк или першение в горле. При гриппе же катаральные явления — кашель, заложенность носа — присоединяются позже, уже на фоне сильной интоксикации и слабости.

Специалисты советуют не заниматься самолечением и вызывать доктора при первых признаках лихорадки. Вирус опасен тяжелыми осложнениями на сердце и легкие, особенно для детей и пожилых людей.

Ситуация в республике остается напряженной. За минувшую неделю к медикам Башкортостана обратились 70 тысяч человек с жалобами на инфекции. Половина всех заболевших — дети.

Лабораторные анализы подтверждают: регион захватил именно гонконгский вариант. Его выявляют у 80% пациентов, которым поставили диагноз «грипп». Остальные случаи приходятся на другие респираторные вирусы.

Из-за вспышки заболеваемости учебные заведения начали уходить на карантин. Полностью закрыты восемь школ и три детских сада, частично распущены по домам ученики 130 классов в разных районах.

Врачи ожидают, что рост числа больных может продолжиться в новогодние праздники из-за массовых скоплений людей. В регионе привито около 60% жителей, что помогает сдерживать эпидемию, но риск заражения сохраняется даже у вакцинированных.

16.12.2025
Здоровье

В школах и детсадах Башкирии усилили утренние проверки из-за гриппа

Замер температуры
Роспотребнадзор Башкирии обязал учебные заведения строго соблюдать правила «утренних фильтров». Это нужно, чтобы остановить распространение инфекций: эпидпорог в регионе превышен, заболеваемость растет.
15.12.2025
Здоровье

Восемь школ и три детсада в Башкирии перевели на карантин

надпись карантин
В Башкирии из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом временно закрыты 8 школ и 3 детских сада, ещё в десятках учреждений введён частичный карантин.
13.12.2025
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии о волне гриппа в новогодние праздники

лекарственные препараты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о вероятном пике заболеваемости гриппом к началу новогодних праздников.
17.11.2025
Здоровье

Эпидемиологи предупредили жителей Башкирии: пик заболеваемости гриппом будет уже скоро

девушка лежит с простудой
В Башкирии, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом, который сопровождается циркуляцией COVID-19 и риновирусных инфекций.
09.11.2023
Здоровье

Гонконгский грипп в России: каковы симптомы вируса А (H3N2)

грипп
Ситуация с гонконгским гриппом в Прикамье требует пристального внимания. Как стало известно, в Пермском крае за последнюю неделю выявлено сразу три случая заражения этим опасным вирусом, именуемым в научных кругах А (H3N2).
17.12.2025
Дороги и транспорт

Автопродление водительских прав в России отменят с 1 января 2026 года

водительские права и ключи от автомобиля на столе
С 1 января 2026 года в России прекращается действие механизма автоматического продления водительских удостоверений (ВУ). Как сообщают в МВД, временная мера, которая была введена для снижения административной нагрузки, больше не будет применяться.
