Главврачи в Башкирии будут держать ответ перед пациентами

Достучаться до руководства больниц в Башкирии теперь станет проще. В республике запускают регулярные онлайн-встречи с главными врачами центральных и республиканских клиник, сообщает Минздрав региона.
Держать ответ перед жителями региона руководители медучреждений будут каждые две недели. В прямом эфире можно будет задать любой вопрос, рассказать о проблеме и оставить отзыв о работе больницы. В ведомстве рассчитывают, что это поможет укрепить связь между врачами и пациентами.
Графики и время проведения стримов будут публиковаться заранее в официальных пабликах больниц в соцсетях. Так что следите за анонсами, чтобы не пропустить сеанс онлайн-правды со своим главврачом.
Это реальный инструмент или очередная показуха? Не превратятся ли эфиры в скучные отчёты для галочки?
Судя по всему, это попытка сыграть на опережение. Пациенты и так оставляют сотни отзывов и жалоб в соцсетях. Идея в том, чтобы перевести этот поток в конструктивное русло. Вместо того чтобы главврач читал гневные посты о себе, он сможет ответить на критику в прямом эфире, взяв ситуацию под контроль. Конечно, риск скатиться в формальность есть, но сама цель — наладить диалог и повысить качество услуг, а не просто отчитаться.
Хорошо, я приду на эфир. Смогу ли я решить свою проблему — например, записаться к узкому специалисту или пожаловаться на хамство в регистратуре?
И да, и нет. Записать вас к кардиологу прямо во время трансляции главврач, скорее всего, не сможет — для этого существуют другие каналы, вроде портала doctor.bashkortostan.ru или единого номера 09-383. Но! Ваш вопрос или жалоба будут услышаны публично. Это заставит руководителя взять вашу ситуацию «на карандаш» и дать поручение разобраться. Так что это не кнопка «решить проблему», а скорее мощный инструмент, чтобы привлечь к ней внимание.
А что, если я задам по-настоящему неудобный вопрос о нехватке лекарств или вечных очередях? Мой комментарий просто не зачитают или удалят?
Это главный тест на состоятельность всей затеи. Если эфиры будут жёстко модерироваться, а острые вопросы игнорироваться, инициатива провалится, не успев начаться. Весь смысл в том, чтобы получить честную обратную связь. Публичное удаление неудобного, но корректного комментария нанесёт репутации больницы куда больший урон, чем честный ответ на него. Так что можно рассчитывать, что как минимум резонансные вопросы будут озвучены.
Что, если я пропущу эфир с главврачом своей поликлиники? Ждать ещё две недели?
Не обязательно. Во-первых, такие трансляции обычно сохраняются и их можно посмотреть в записи на странице больницы в соцсетях. Во-вторых, телемост — это не единственный способ связи. Никто не отменял традиционные методы: вы всегда можете записаться на приём через электронную регистратуру, позвонить в саму поликлинику или воспользоваться другими каналами для обратной связи, например, QR-кодами на машинах скорой помощи.