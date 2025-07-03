Главврачи в Башкирии будут держать ответ перед пациентами

Минздрав Башкирии запускает телемосты с главврачами. Теперь задать неудобный вопрос или оставить жалобу можно будет в прямом эфире. Раз в две недели — разбор полётов

Достучаться до руководства больниц в Башкирии теперь станет проще. В республике запускают регулярные онлайн-встречи с главными врачами центральных и республиканских клиник, сообщает Минздрав региона.

Держать ответ перед жителями региона руководители медучреждений будут каждые две недели. В прямом эфире можно будет задать любой вопрос, рассказать о проблеме и оставить отзыв о работе больницы. В ведомстве рассчитывают, что это поможет укрепить связь между врачами и пациентами.

Графики и время проведения стримов будут публиковаться заранее в официальных пабликах больниц в соцсетях. Так что следите за анонсами, чтобы не пропустить сеанс онлайн-правды со своим главврачом.